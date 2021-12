Chi è Shel Shapiro, lo conoscete? Scopriamo insieme le sue origini, dove vive, chi sono i suoi figli, vita privata e il suo Instagram.

Il nome di Shel Shapiro non sarà sicuramente nuovo alla maggior parte degli italiani, ma chi è e cosa fa oggi il noto artista?

Shel Shapiro, vero nome Norman David Shapiro è una figura molto particolare, che è diventato conosciuto soprattutto nel nostro paese, ma anche a livello internazionale. È nato a Londra nel 1943 da una famiglia ebraica di origine russa. Shapiro è diventato famoso per essere un cantante, produttore discografico e anche attore. É ricordato soprattutto per essere stato il frontman dei Rokes. Anche se il cantante è originario dell’Inghilterra poco dopo è stato accolto a braccia aperte nel nostro paese, prendendo la doppia cittadinanza.

Chi è Shel Shapiro?

La carriera di Shel Shapiro è iniziata come frontman della band Shel Carson Combo, con cui debutta in Italia nel 1963. Successivamente la band cambia nome, diventano i Rokes, e accompagnano Rita Pavone nel suo spettacolo Gian Burrasca. Successivamente la band si scioglie negli anni 70′ e Shel Shapiro intraprende la sua carriera da solista, che non si ferma solo alla musica, ma diventa un noto produttore discografico per moltissime personalità celebri dell’epoca come Patty Pravo, Mia Martini, Ornella Vanoni e moltissimi altri. Dal suo profilo Instagram da più di tremila follower possiamo sbirciare foto e video che celebrano il suo passato e presente nel mondo della musica.

Le sue canzoni di maggior successo sono Wasn’t it good Enough, Un po’ di più e The same old chair. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stato sposato con la fotomodella e miss Cinema 1962 Maria Lina Carreri per ben 23 anni, finché lei non si toglie la vita nel 1991. Dal loro matrimonio è nata la figlia Malindi, ma Shel Shapiro poi ha avuto un’altra moglie. Si tratta di Cristina Rivetti, con cui ha avuto i gemelli Pietro e Ginevra. Successivamente i due hanno divorziato nel 1997. Attualmente Shapiro che non ha mai negato il suo amore per il nostro bel paese, da più di 20 anni come si può vedere anche dal suo profilo Instagram, vive in un piccolo paesino in provincia di Savona in Liguria.

E voi conoscevate il grande cantante Shel Shapiro?