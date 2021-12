Claudio Baglioni è un cantante amatissimo, ma sapete se ha fratelli? Spunta fuori un retroscena ‘privato’: non tutti lo sanno.

Secondo sabato di Dicembre e, soprattutto, secondo sabato sera in compagnia di Claudio Baglioni e del suo ‘Uà’. Da poco compiuti i 70 anni, Mediaset ha deciso di celebrare l’artista italiano. E di dedicargli ben tre serate non solo a lui, ma soprattutto alla sua incredibile musica.

Anche voi non vedete l’ora che arrivi stasera per assistere ad una nuova puntata di ‘Uà’? Come darvi torto! In attesa di poter essere i protagonisti di questa seconda serata spettacolo, scopriamo qualche cosa in più sulla sua colonna portante: Claudio Baglioni! Amatissimo artista e cantautore, il mitico romano vanta di un successo davvero clamoroso. Iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando era davvero giovanissimo, il buon Baglioni ha saputo cavalcare la cresta dell’onda sin da subito. Ed oggi, a distanza di anni dal suo esordio, è uno delle pietre miliari della musica nostrana. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ad esempio, vi siete mai chiesti se Claudio Baglioni abbia dei fratelli o sia figlio unico? Senza alcun dubbio, si! Ebbene. Siamo pronti a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio, ecco cosa sappiamo sulla sua vita.

Claudio Baglioni ha fratelli? Cosa sappiamo sulla vita privata del cantante

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato della vita privata di Claudio Baglioni. E vi abbiamo mostrato la sua ex moglie. Se, però, vi chiedessimo se siete a conoscenza di quanti fratelli ha Claudio Baglioni, ci sapreste dare una risposta? Il famosissimo cantautore romano, quindi, è figlio unico?

Se siete anche voi curiosi di conoscere qualche cosa in più su Claudio Baglioni e della sua vita, siete proprio nell’articolo giusto. Siete pronti a scoprire se l’amatissimo cantante romano ha fratelli o no? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Baglioni non abbia affatto né fratelli e né sorelle. E che, quindi, sia figlio unico. Nato a Roma il 16 Maggio del 1951, l’amatissimo Claudio è figlio di Riccardo Baglioni, un maresciallo dei Carabinieri, e Silvia Saleppico, una sarta.

