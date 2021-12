Sapete che Ermal Meta ha fatto parte di due gruppi musicali? Ricordate quali? Sono passati molti anni da allora.

Soltanto qualche giorno fa è uscito il suo nuovo singolo. Ermal Meta ha sorpreso i suoi fan, con un annuncio arrivato all’improvviso. Il 26 novembre è uscito Milano non esiste, nuovo brano del cantautore. Da anni ci conquista con la sua musica.

Qualche mese fa, è stato tra i protagonisti della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Con il brano Un milione di cose da dirti si è classificato al terzo posto, dietro Fedez e Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome e i vincitori, i Maneskin, che hanno trionfato con Zitti e Buoni. Ermal è nato in Albania, ma a 13 anni si è trasferito in Italia, con sua mamma, il fratello e la sorella. Comincia a suonare il pianoforte e la chitarra a 16 anni. L’artista, prima di imporsi come autore e solista, ha fatto parte di due gruppi musicali, ricordate quali?

Leggi anche Ermal Meta sorprende i fan: l’annuncio lascia senza parole, manca pochissimo

Ermal Meta, ricordate in quali gruppi musicali ha fatto parte? Sono passati tanti anni

Ermal Meta è un cantautore molto amato e apprezzato. Negli ultimi mesi, l’abbiamo visto al Festival di Sanremo 2021. Alla Kermesse, ha portato il brano ‘Un milione di cose da dirti’. Si è classificato al terzo posto e ha conquistato il pubblico con la sua voce.

Leggi anche Ermal Meta, conoscete la sua ex compagna? Prima di Chiara Sturdà c’era proprio lei

Il 26 novembre è uscito il suo nuovo singolo, Milano non esiste. Ermal l’ha annunciato sui social, sorprendendo i suoi migliaia di fan. Sappiamo che è nato in Albania e che all’età di 13 anni si è trasferito in Italia. Ha cominciato a suonare il pianoforte e la chitarra all’età di 16 anni. Prima di imporsi come solista e autore, ha fatto parte di due gruppi musicali, ricordate quali?

Ermal Meta ha fatto parte degli Ameba 4, in qualità di chitarrista. Con il gruppo ha preso parte al Festival di Sanremo 2006 nella sezione Giovani con il brano Rido… forse mi sbaglio. Quando la band si è sciolta, nel 2007 Meta ha fondato a Bari il gruppo La Fame di Camilla. Successivamente allo scioglimento del gruppo, ha intrapreso l’attività di autore di testi e la strada di solista.