Era il figlio di Walter White in Breaking Bad: vederlo oggi vi lascerà senza parole; che fine ha fatto l’amatissimo attore della serie tv cult.

Esiste qualcuno che non ha mai visto Breaking Bad? Sono passati più di 10 anni dall’uscita della serie tv, considerata una delle migliori di tutti i tempi. E nell’amatissima serie AMC, uno dei protagonisti assoluti è stato senza dubbio Water “Flynn” Jr, il figlio di Walter White.

Ad interpretare il ruolo del figlio di Heisenberg è stato l’attore R J Mitte, attore, produttore cinematografico e modello. Proprio come il personaggio che ha interpretato in Breaking Bad, anche l’attore è affetto da una paralisi cerebrale, diagnosticatagli all’età di tre anni. Lo abbiamo amato in Breaking Bad, ma siete curiosi di vederlo oggi, dopo tanti anni?

Ricordate Walter White Jr, il figlio di Heisneberg in Breaking Bad? Stenterete a riconoscerlo in questo scatto

Non c’è un personaggio della serie tv Breaking Bad a cui i fan sono siano affezionati. Persino i più spietati, come Gus Fring, sono entrati nel cuore del pubblico. E, tra i personaggi più amati, c’è senza dubbio Walter Jr, il dolce figlio del protagonista Walter White. Per proteggerlo, Walter White è disposto a tutto.

A vestire i panni del ragazzo, sin dalla prima edizione, è l’attore R. J. Mitte, che ogg ha 29 anni. È stato nel cast della serie tv per tutte le cinque stagioni, fino al 2013. Ma siete curiosi di vedere com’è oggi? Qualche mese fa, per la precisione a Maggio, l’attore ha condiviso sui social uno scatto davvero particolare. Look completamente stravolto per lui, stenterete a riconoscerlo:

L’attore ha giocato con i followers, pubblicando un prima e dopo della sua chioma e chiedendo opinioni e preferenze. La risposta è stata unanime: RJ è splendido in tutte le versioni. E voi, cosa aspettate a seguirlo su Instagram?