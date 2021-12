GF Vip, Alex Belli accecato dalla rabbia: “Fanc**o!”, regia costretta a censurare

Sabato pomeriggio ad altissima tensione nella casa del GF Vip: Alex Belli cede alla rabbia e si dirige verso la porta rossa.

Protagonista indiscusso di questa edizione del GF Vip, Alex Belli ha offerto al pubblico del diretta un pomeriggio destinato a restare nella storia del reality.

L’attore parmense ha letteralmente perso il controllo dopo che in casa sono arrivati i video messaggi dei familiari di tutti i concorrenti tranne che dei suoi. Per lui, nessuna clip: né da Delia né dai familiari.

Un altro elemento che va ad aggiungersi alla lista di tensioni che Belli si è trovato a vivere in queste ultime settimane: ricordiamo che, proprio durante la puntata di ieri sera su Canale 5, Alfonso Signorini gli ha mostrato delle foto in cui Delia appare intenta a scambiarsi baci con una altro uomo.

Inoltre, sempre ieri sera, è stata annunciata ai Vipponi la data ufficiale della finale: dopo una notte trascorsa tra mille dubbi ed esitazioni sul proseguire o no il percorso, evidentemente il gieffino ha risentito particolarmente del mancato sostegno dei propri cari.

GF Vip, calci e pugni alla porta rossa: la rabbia incontenibile di Alex Belli

Completamente accecato dall’ira, l’ex protagonista di CentoVetrine si è diretto verso la porta rossa ed ha cominciato a prenderla a calci e pugni. “Fanc***o. Gioco di m***a!”, urlava. “Apritemi la porta, vi giuro che se non aprite la porta vado fuori di testa”, ha aggiunto.

La regia ha provveduto subito a censurare la scena ed a silenziare i microfoni di tutti. Si è sentita solo Valeria Marini dire: “Non capisce adesso cosa sta succedendo fuori, prima pensava di aver tutto sotto controllo”.

Chiamato dagli autori, Alex è rimasto una ventina di minuti in confessionale per poi rientrare in casa e riprender il gioco come se nulla fosse successo. Intanto il web si è scatenato: molti gli utenti che chiedono un provvedimento disciplinare per il concorrente come accaduto nei confronti di Lulù qualche settimana fa.

Quali altri colpi di scena ci attendono secondo voi?