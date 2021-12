GF Vip, la concorrente ha bestemmiato? Il video fa discutere: il web parla di squalifica; cosa è successo subito dopo la puntata.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip andata in onda ieri sera, 10 dicembre 2021. Ma, a quanto pare, anche il post puntata è stato piuttosto turbolento. Secondo molti telespettatori, una delle concorrenti si sarebbe fatta sfuggire una bestemmia proprio pochi minuti dopo il termine della puntata.

Una frase che, in poco tempo, ha fatto il giro del web e che inevitabilmente sta facendo molto discutere. Per alcuni si tratta di una frase grave, da punire con la squalifica, per altri non è da ritenere una bestemmia. Cosa deciderà di fare il Grande Fratello?

GF Vip, una delle concorrenti ha bestemmiato? C’è chi chiede la squalifica

Sui social non si parla di altro: la concorrente del GF Vip ha bestemmiato? Per molti si, ma c’è chi non è d’accordo. Ad alimentare i dubbi è il fatto che la frase in questione sia stata pronunciata in inglese.

Si, parliamo proprio di Soleil Sorge, che molto spesso parla in inglese all’interno della casa, essendo nata in America, da mamma americana. Proprio poco dopo la puntata, l’ex protagonista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un’esclamazione, mentre era sui divanetti: “Oh my f****** God”. Si tratta di una bestemmia? Sul web è scoppiata una bufera: c’è chi la ritiene una bestemmia, che merita squalifica, e chi invece sostiene che, nella lingua madre, non sia ritenuta una bestemmia.

Il Grande Fratello deciderà di prendere provvedimenti nei confronti della concorrente o tutto si risolverà in un nulla di fatto? Staremo a vedere, quel che è certo è che l’episodio sta facendo molto discutere e ha praticamente diviso in due il web!