GF Vip, Sophie Codegoni in rosso: sapete quanto costa il suo abito lungo? Non indovinereste; i dettagli sul look della concorrente.

Una puntata infuocata, quella del GF Vip 6 andata in onda ieri, 10 dicembre 2021. Tra le protagoniste assolute della puntata, come dell’intera edizione, anche lei, Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne, appena 19 enne, sta dimostrando un grande carattere durante il suo percorso nella casa. E sta incantando tutti con i suoi look!

Gli abiti indossati da Sophie non sono mai banali: la concorrente ama variare con modelli e colori sempre differenti, puntata dopo puntata. Ieri sera, Sophie ha indossato un abito lungo color rosso fuoco. Siete curiosi di sapere quanto costa? Prezzo stellare, come direbbe la new entry in casa Valeria Marini!

GF Vip, quando costa l’abito rosso indossato da Sophie in puntata?

Avete seguito la puntata di ieri del GF Vip 6? Anche ieri sera una sfilata di outfit meravigliosi per i vipponi in casa. Dal mini dress azzurro di Soleil, alle immancabili pailettes delle Princess. Senza dimenticare il meraviglioso abito rosso indossato da Sophie Codegoni.

Scollo a V, fiocco centrale e manica a palloncino trasparente: il vestito scelto dall’ex tronista di Uomini e Donne è un vero sogno. Raffinatezza ed eleganza a non finire, ma quanto costa questo meraviglioso capo? La sempre informata pagina Instagram Closet Italy ha fornito qualche informazione sul look della Codegoni, svelando brand e prezzo. Si tratta di un abito di Alexander Mc Queen, dal valore di 4.990 euro!

Eh si, un prezzo da capogiro, ma il risultato è stato davvero unico: Sophie era incantevole! Per la serata di ieri, la concorrente ha scelto di tenere i capelli sciolti, con morbide onde. E voi, cosa ne pensate del look proposto da Sophie per l’appuntamento di ieri? Per noi è assolutamente promosso.