“Ho voluto provare per vedere se ero stanca degli uomini”: la confessione in tv

Ad Oggi è un altro giorno, l’attrice simbolo degli anni ’80 si è raccontata come mai prima d’ora: la confessione in tv ha spiazzato tutti.

Ha incarnato per anni il sogno proibito di moltissimi italiani ed oggi, a 63 anni, ha rivelato dettagli inediti della sua vita al pubblico che l’ha sempre amata e considerata un idolo.

Leggi anche—->>>Rosario Fiorello, terribile confessione: nessuno se lo sarebbe aspettato

Lo ha fatto ai microfoni del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1: stiamo parlando di Serena Grandi, icona del cinema erotico italiano degli anni ’80.

Protagonista di più di 40 film ma anche di diversi reality e pellicole d’autore, la bellissima attrice bolognese ha avuto una vita privata dove non sono mancati i colpi di scena. “Se non facevo l’amore due volte al giorno, mi veniva il mal di testa”, si legge nel suo nuovo libro, “Serena a tutti i costi”.

Leggi anche—->>>Aida Yespica, triste confessione: “Natale senza di lui”, dolorosa perdita

In questa raccolta di riflessioni, Serena parla anche del suo ex marito Beppe Ercole, con cui è stata sposata dal 1987 al 1993, da cui a quanto pare fu tradita anche con un’amica: “Grandi tradimenti che ho scoperto dopo. Gli uomini sono tutti uguali, sono tagliati per questo. Io non potrei stare con un uomo che è stato con un’altra. Io non ho saputo niente fino a quanto non ci siamo separati”.

A stupire più di tutto però è un retroscena che nessuno avrebbe mai immaginato, vediamo di cosa si tratta.

Serena Grandi, la confessione in tv: “Ho amato delle donne”

Sotto l’aspetto sentimentale, la vita ha quindi messo a dura prova la Grandi. Evidentemente, proprio per questo motivo, si è trovata a vivere una parentesi alquanto inedita in campo privato.

L’attrice ha ammesso infatti di aver provato attrazione verso altre donne: “Ho amato delle donne, ho voluto provare per vedere se ero stanca degli uomini – ha raccontato a Serena Bortone su Rai 1 – Mi raccontavano che le belle donne alla fine si congiungevano con una donna, perché una donna le capiva di più. Ho provato a farmi corteggiare, poi è successo un casino, e ho capito che ero etero”.

Leggi anche—->>>Maneskin, “Ho temuto di svenire”: la confessione di Damiano sulla finale di X Factor

Una rivelazione che ha sorpreso tutti, voi lo avreste mai immaginato?