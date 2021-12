L’ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo ‘problema’: “Dopo il sesso…”

Arriva una rivelazione choc dall’ex tronista di Uomini e Donne, raccontando il suo problema che lo affligge ormai da tempo: “dopo il sesso..”

Lo abbiamo conosciuto in vari programmi tra cui quello che l’ha reso più celebre in Italia, Uomini e Donne. Ora l’ex tronista torna a parlare di se e rivela un suo problema intimo che gli causa un enorme disagio, soprattutto con le ragazze.

Il bel ex tronista dopo Uomini e Donne si è trasferito in Spagna, a Madrid, sua terra d’origine e conduce li la sua vita e i suoi impegni lavorativi tra cui quello di imprenditore. Infatti il ragazzo, oltre a lavorare nel mondo dello spettacolo e dei social, ha anche insieme ad altri soci, una catena di ristoranti chiamati Urban Poke Bar. Inoltre lavora anche con due brand, uno che produce mascherine e l’altro che fa accessori. Ma l’ex tronista in un’intervista si racconta nella sua vita privata e svela un disagio che ormai lo affligge da diverso tempo.

Leggi anche Ricordate il trono ‘lampo’ di Mara Fasone? Sono trascorsi tre anni, com’è oggi l’ex volto di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo problema

Il diretto interessato è Ivan Gonzalez, ex tentatore del programma Temptation Island dove ha avuto un piccolo flirt con Valeria Marini, tronista di Uomini e Donne e ha anche partecipato a l’Isola dei famosi. Nel percorso come tronista aveva trovato l’amore con la corteggiatrice Sonia Pattarino, ma la loro storia è finita alcuni mesi dopo l’uscita dal programma. Il bel Ivan Gonzalez durante un’intervista con Mtmad, piattaforma digitale che appartiene a Mediaset Spagna, ha fatto una rivelazione clamorosa su un suo problema.

Leggi anche Uomini e Donne, “Sei il mio sogno più bello”: la corteggiatrice ed ex scelta è diventata mamma, è nata Alycia!

Ivan Gonzalez ha svelato di soffrire di ipocondria, quella paura apparentemente ingestibile di avere qualcosa di male a livello fisico. Ha raccontato che va molto spesso dal medico, soprattutto dopo aver avuto un rapporto sessuale con una ragazza, e questo gli causa un grosso disagio. Il giorno dopo, da quanto racconta lo spagnolo, gli viene prurito in tutto il corpo ed è costretto a correre dal dottore. “È un grosso problema per me” ha rivelato. Questa situazione mina anche la sua salute psicologica, anche perché il ragazzo non riesce più a godere delle situazioni quotidiane, con gli altri ma anche da solo.

Leggi anche “Abbiamo deciso di chiudere”: è finita tra la coppia di Uomini e Donne, brutta notizia per i fan

Ci dispiace per Ivan Gonzalez e ci auguriamo che riesca a risolvere il suo problema. E voi sapevate della sua ipocondria?