Karen decide di partecipare a La clinica della pelle per il suo incredibile dramma: le immagini sono terrificanti, cos’è esattamente accaduto.

Avete mai seguito una puntata de La clinica della pelle? Dopo Vite al Limite, Real Time propone al suo amatissimo pubblico una trasmissione che racconta e segue le avventure che, stanchi di vivere una vita che non era la loro per via delle problematiche legate alla loro pelle, decidono di rivolgersi alla dottoressa Craythorne.

Nel corso di queste tre stagioni de La clinica della pelle abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi pazienti della dottoressa Emma. E ciascuno di loro, chi più e chi meno, sentiva l’esigenza e la necessità di rivolgersi a lei per ritornare a vivere una vita normale. La storia che vi racconteremo tra qualche istante ha come protagonista Karen, una donna che, da circa 30 anni, era afflitta da una malattia della pelle. Ed adesso sentiva la necessità di porvi fine. “La situazione mi preoccupa”, ha raccontato alle telecamere del programma. Rivelando, inoltre, di quanto negli ultimi anni le sue condizioni siano fortemente peggiorate fino a farla davvero preoccupare. Scopriamo insieme ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, le immagini sono piuttosto terrificanti.

Karen a La clinica della pelle per le sue protuberanze: “Ho paura che…”, cos’è successo

Karen, quindi, ha deciso di rivolgersi alla dottoressa Craythorne de La clinica della pelle per la miriade di protuberanze che aveva sul suo collo. “Sono verruche, escrescenze e nei, che quando li graffio, sanguinano”, ha raccontato la donna al programma. Insomma, una situazione per nulla grave, ma che ugualmente la preoccupava. “Ho paura che se ne formino altri anche sul viso. È devastante”, ha continuato a dire alla dermatologa irlandese.

Seppure si sia rivolta a tantissimi medici ed esperti e ciascuno di loro ha rassicurato Karen che quei bozzi non si sarebbero mai potuti tramutare in qualcosa di canceroso, soltanto la dottoressa Craythorne le ha fatto una diagnosi specifica e le ha trovato, addirittura, una soluzione. La malattia di cui soffre Karen non è altro che la cheratosi seborroica. “Si tratta di una malattia molto frequente, ma è meno comune con tutte queste escrescenze”, ha detto la dermatologa. Come ha deciso di operare? La risposta è semplice: asportare almeno quelle più grandi.

Appena terminato l’intervento di rimozione, Karen ha sfoggiato un sorriso smagliante. Ci auguriamo che, ad oggi, sia ritornare a sorridere.