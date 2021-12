Mario Tozzi è un famoso conduttore televisivo, ma siete curiosi di conoscere ogni cosa sulla sua ex moglie e quanti figli ha? I dettagli.

È Sabato sera, eppure, date le basse temperature, avete voglia di restare a casa e vedere un po’ cosa vi offre la programmazione tv? Ebbene: sappiate che, mai come questa sera, sul piccolo schermo ci sono degli appuntamenti imperdibili. Non soltanto assisteremo alla semifinale di Ballando con le Stelle e alla seconda puntata di ‘Uà’, il programma di Claudio Baglioni, ma anche ad una nuova puntata di Sapiens, trasmissione amatissima condotta da Mario Tozzi.

Se anche voi siete amanti della Terra e del suo rapporto con la natura, sappiate che Sapiens è proprio il programma che fa al caso vostro! Cosa ci aspetta dalla puntata di questa sera? È tutto da scoprire. In attesa, però, capiamo qualche cosa in più sulla sua colonna portante. Cosa sappiamo, ad esempio, su Mario Tozzi e la sua vita privata? Appurato che il divulgatore scientifico è un amatissimo volto nostrano, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Ebbene: vediamo insieme chi è la sua ex moglie e quanti figli ha.

Chi è l’ex moglie di Mario Tozzi e quanti figli ha?

Se fino a questo momento avete sempre pensato di conoscere ogni cosa su Mario Tozzi, vi sbagliavate di grosso! Ad esempio, sapete che l’amatissimo conduttore è stato sposato? Avete letto proprio bene, si! A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato.

Nel corso di una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, datata 24 Aprile 2021, Mario Tozzi si è ampiamente raccontato alle pagine del giornale. Ed ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Sia chiaro: non si è affatto sbilanciato! Da quanto si apprende dalle sue parole, però, sembrerebbe che il buon Tozzi sia stato sposato. E che ha un unico figlio. Al momento, non conosciamo l’identità della sua ex moglie e né tantomeno di suo figlio. Sappiamo, però, che quest’ultimo vorrebbe fare il comico.

Conoscevate questo ‘retroscena’?