Miss Italia 2021, indiscrezione clamorosa: Elettra Lamborghini conduttrice della finale

Secondo il sito di Davide Maggio, Patrizia Mirigliani avrebbe scelto Elettra Lamborghini come conduttrice della finale di Miss Italia 2021.

Un’edizione di Miss Italia quella 2021 che si presenta ricchissima di novità: a partire dalla trasformazione in una miniserie con una settimana scandita da attività in grado di mettere in risalto la creatività delle ragazze.

La novità più incisiva è però la scelta della storica patron Patrizia Mirigliani che, stando a quanto rivela Davide Maggio, avrebbe designato come conduttrice della finale l’amatissima Elettra Lamborghini. L’ereditiera, reduce dal lancio del suo nuovo singolo a tema natalizio “A mezzanotte”, è ora pronta a lanciarsi in questa nuova avventura ma non sarà da sola.

Miss Italia 2021, insieme a Elettra Lamborghini ci sarà anche lui

Al momento, non sono giunte conferme né smentite all’indiscrezione lanciata da Davide Maggio. Ad ogni modo, la celebre ereditiera ed ex opinionista de L’Isola dei Famosi sarà affiancata in questa esperienza da Alessandro Di Sarno, noto inviato della trasmissione Le Iene.

Sarà proprio quest’ultimo ad accompagnare durante la settimana gli spettatori, con alcuni giurati, alla scoperta delle giovani partecipanti durante le prove. Queste saranno trasmesse a partire dal 13 dicembre su Helbiz Live mentre per tutti gli aggiornamenti basterà seguire la pagina Instagram @crown.revolution.

La finale che proclamerà Miss Italia 2021 avrà luogo il 19 dicembre.

Dopo l’eccellente conduzione di Alessandro Greco durante le ultime edizioni, cosa vi sembra di questa scelta?