Sapete chi è l’ex fidanzata di Nicolas Maupas? L’attore della fiction “Un professore” aveva il cuore impegnato: ecco chi era la fortunata

In televisione è divenuto famoso grazie alla serie televisiva “Mare Fuori”, in onda su Rai 2, e soprattutto di recente con “Un professore”, in onda su Rai 1 e con Alessandro Gassmann. Il giovane attore fino a poco tempo fa aveva il cuore impegnato. In questo articolo vi diciamo chi era la sua fidanzata.

Chi era la fidanzata di Nicolas Maupas

Nicolas Maupas è nato a Milano nel 1999, ha 22 anni ed è un attore emergente. Ha origini francesi da parte di padre. Parla correttamente tre lingue: italiano inglese e francese. Frequenta l’Accademia 09 di Milano, in cui studia recitazione e doppiaggio.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 2019, quando è entrato nel cast della fiction di Rai 2 “Mare fuori“, interpretando Filippo, uno dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Napoli.

Dopo questo primo ruolo, l’anno dopo è entrato nel cast di “Nudes”, una produzione sempre targata Rai in cui veste i panni di Vittorio e affronta il delicato tema del revenge porn. Attualmente, oltre ad essere impegnato con la seconda stagione di “Mare fuori”, è nel cast di “Un Professore“, in onda da giovedì 11 novembre su Rai 1. Maupas sta recitando al fianco di un attore esemplare come Alessandro Gassman. Nella fiction interpreta Simone, suo figlio.

Fino a poco tempo fa il cuore dell’attore era impegnato. Durante l’esperienza a “Mare fuori”, infatti, aveva conosciuto l’attrice Ludovica Coscione. I due sono stati legati sentimentalmente per un po’ di tempo. La loro storia sembrava procede a gonfie vele, ma ad un certo punto si sono lasciati. I fan della serie televisiva hanno appreso con grande tristezza la notizia. Molti, infatti, facevano il tifo per loro. Attualmente Maupas dovrebbe essere single.