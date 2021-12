Patrizia Pellegrino, sapete come ha esordito nel mondo dello spettacolo? Come tutto ha avuto inizio

Patrizia Pellegrino è un’attrice italiana molto amata: sapete come ha esordito nel mondo dello spettacolo? Scopriamolo insieme.

L’amatissima showgirl è stata concorrente del Grande Fratello Vip. E’ uscita la scorsa settimana, venendo eliminata al televoto. La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia non è stata molto lunga, ma intensa è stata la sua presenza, perchè non è quanto tempo puoi stare, ma quanto puoi dare e quanto sei riuscito a dare, e Patrizia Pellegrino è riuscita a dare e trasmettere molto in pochissimi giorni.

Nell’ultima puntata, per l’attrice c’è stato un momento molto particolare, ha aperto il suo cuore parlando di alcuni momenti molto difficili per lei. Ma c’è stata anche una bellissima sorpresa, il videomessaggio di sua figlia Arianna. La giovane ha voluto ricordare alla sua mamma che tutta la sua forza viene da lei. La Pellegrino è un’attrice, una cantante, una conduttrice televisiva e una showgirl molto amata e apprezzata, ma ricordate con precisione come ha esordito nel mondo dello spettacolo?

Patrizia Pellegrino, ricordate come ha esordito nel mondo dello spettacolo? Sono passati tanti anni

Soltanto da qualche giorno, Patrizia Pellegrino è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Al televoto è stata eliminata, ricordiamo che si è trovata a scontrarsi con Jessica e Lulù Hailé Selassié. Il suo percorso nel reality è stato breve ma intenso.

E nell’ultima puntata, ha avuto una bellissima sorpresa. Sua figlia Arianna, le ha mandato un videomessaggio, in cui ha voluto ricordare a sua mamma che la sua forza viene da lei. Parole che hanno commosso tutti e la stessa Pellegrino. L’ex concorrente del Gf Vip è un’attrice meravigliosa, una cantante e una conduttrice televisiva. Ricordate come ha esordito nel vasto mondo dello spettacolo?

Patrizia ha debuttato al cinema nel 1981 in Onore e guapparia di Tiziano Longo e in televisione, il suo esordio arriva su TRM Televisione Radio del Mezzogiorno di Matera come valletta nella trasmissione Scoprifuoco condotta dal Dj Gigi Marziali. La vediamo nuovamente in tv con Peppino di Capri in Odeon. Da quel momento, la sua carriera è tutta in salita e sono arrivati per lei altri ruoli e altri importanti impegni.