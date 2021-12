Nei primi anni Duemila è stata la prima Bridget Forrester adulta in Beautiful: impossibile riconoscerla oggi

Clamoroso cambiamento per l’attrice che dal 2000 al 2004 ha interpretato Bridget in Beautiful: non riuscirete a credere che proprio lei!

L’abbiamo conosciuta sul set di Beautiful come Bridget Forrester da adulta e, anche se dal 2005 ad oggi è stata sostituita da altre due attrici, è impossibile dimenticarsi di lei.

Leggi anche—->>>Ricordate la prima Kristen Forrester di Beautiful? Non avreste mai immaginato di ritrovarla così dopo 27 anni

Ai tempi in cui faceva parte del cast, risale il colpo di scena che vide il suo personaggio vittima di un impensabile triangolo. Sua madre Brooke e suo marito Deacon ebbero una relazione alle sue spalle, ricordate? Dal tradimento nacque addirittura una figlia, Hope, che vediamo oggi adulta.

Figlia di Eric Forrester e Brooke Logan, la Bridget bambina fu interpretata dal ’97 al 2000 da Agnes Bruckner mentre la prima a ricoprire il ruolo nella sua versione adulta fu l’attrice canadese Jennifer Finnigan la quale si rivelò davvero eccellente sul set.

Sono trascorsi ben 17 anni dall’addio della Finnigan a Beautiful, scopriamo come appare oggi!

Ricordate la prima Bridget Forrester adulta di Beautiful? Stenterete a riconoscerla

Nata a Montréal il 22 agosto del 1979, con il ruolo di Bridget Jennifer Finnigan vinse ben tre Emmy Awards di fila.

Leggi anche—->>>È stato il primo ad interpretare Storm Logan in Beautiful: eccolo 18 anni dopo l’addio definitivo alla soap

Prima di Beautiful, aveva recitato in piccoli ruoli nelle serie TV come Nikita e Hai paura del buio?; dopo aver lasciato la soap invece è stata la patologa Devan Maguire in Crossing Jordan e fino al 2007 ha lavorato nella serie Close to Home – Giustizia ad ogni costo.

E’ sposata dal 2007 con il collega Jonathan Silverman. Oggi ha 42 ed appare molto cambiata rispetto all’epoca dell’esperienza in Beautiful perché il suo look è molto diverso ed è difficile riconoscerla al primo impatto.

Leggi anche—->>>Impossibile riconoscerla così: è stato un personaggio amatissimo in Beautiful

In questa foto tratta dal suo profilo Instagram la vediamo dopo questi ultimi 17 anni. Una cosa è certa: è ancora stupenda!