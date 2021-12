Demo Morselli è stato un volto amatissimo di Buona Domenica, ve lo ricordate? Siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Scopriamolo!

Ricordate il programma Buona Domenica? Andato in onda per la prima volta intorno al 1985, la trasmissione ha intrattenuto il suo pubblico fino al 2008. Ed ha saputo intrattenere un vastissimo numero di telespettatori. Nel corso delle sue edizioni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi personaggi. Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lui: il buon Demo Morselli!

Leggi anche –> Erano gli inizi degli anni ’80 e lei si mostrava così: vederla oggi vi lascerà senza parole, com’è cambiata

È stato uno dei volti fissi del programma e colonna portante dell’indimenticabile orchestra di Buona Domenica, vi ricordate? Con la sua incredibile energia e il suo carisma, Demo Morselli è stato uno dei personaggi più amati della trasmissione condotta da Maurizio Costanzo. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? A distanza di anni dalla sua apparizione nel programma e al suo ‘addio’, com’è cambiata la sua vita oggi? Siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram. Non immaginereste mai cosa fa ancora adesso.

Leggi anche –> È stata un’icona degli anni ’80, ma che cosa fa oggi? Decisione incredibile!

Demo Morselli oggi, com’è cambiata la sua vita dopo Buona Domenica?

Demo Morselli, quindi, è stato una delle colonne portanti di Buona Domenica. Ricordate le sue musiche e la sua orchestra? Ecco. Sono trascorsi tantissimi anni da quanto il programma condotto con Maurizio Costanzo ha salutato il suo amatissimo pubblico, ma sono davvero tantissime le persone che si chiedono come sia cambiata oggi la vita del buon Morselli? D’altra parte, era amatissimo!

Leggi anche –> Da Buona Domenica ad Amici, è stata un’amatissima ballerina del piccolo schermo: cosa fa oggi? Non tutti lo sanno

Da quanto abbiamo appresa dal web, sembrerebbe che la vita del simpaticissimo Demo non sia affatto cambiata dopo il successo a Buona Domenica. Ci spieghiamo meglio: ancora oggi, a distanza di anni, il buon Morselli continua a coltivare la sua passione per la musica. Sul web, infatti, si legge che è direttore d’orchestra, arrangiatore, trombettista e anche attore. Insomma, un artista con la ‘a’ maiuscola!

Demo Morselli è sposato?

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma il buon Morselli è sposato con la sua manager. I due sono una coppia da tantissimi anni, eppure continuano ad amarsi davvero alla follia.

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo?