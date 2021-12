Avete visto gli addobbi di Natale Belen Rodriguez ha scelto per la sua casa? Lo stile è unico e personalizzato: da restare senza fiato.

Siamo in prossimità della feste natalizie, anche il giorno dell’Immacolata è trascorso e sono davvero tantissime le persone che hanno addobbato le loro case. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di coloro che, nonostante il netto anticipo, avevano scelto di riempire le loro dimore con simpaticissimi decori. Adesso, invece, vi mostreremo tutto ciò che Belen ha scelto di fare nella sua casa in attesa del Santo Natale.

Questo che arriverà tra qualche giorno, senza alcun dubbio, sarà un Natale davvero speciale per Belen Rodriguez. A distanza di diversi anni dalla nascita del suo primogenito Santiago, la showgirl argentina vivrà il suo primo Natale con i suoi due figli. A rendere speciali questi giorni festivi, infatti, non sarà soltanto la sua famiglia e i suoi amici, ma anche i piccoli Santiago e Luna Marì. È proprio per questo motivo che, per rendere ancora più speciale questi giorni, la Rodriguez ha scelto degli addobbi di Natale davvero unici. Voi li avete visti? Vi mostreremo ogni cosa!

Addobbi di Natale unici e personalizzata: la scelta pazzesca di Belen Rodriguez

Di stile Belen Rodriguez ne ha davvero a bizzeffe. E gli addobbi scelti per Natale ce ne danno ampia conferma. A tal proposito, li avete visti? Alcune ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la showgirl ha mostrato la sua casa piena di decori per le Sante feste. E, vi assicuriamo, sono davvero unici. Scopriamoli insieme.

È proprio questa la prima immagine che Belen ha mostrato sul suo canale social ufficiale. Con un bel camino accesso, che rende ancora di più l’atmosfera natalizia, un ricco ed immenso albero di Natale e cuscini e poltrone in uno stile tartan e personalizzato, gli addobbi scelti per quest’anno sono davvero fantastici. Ma non è affatto finita qui.

Accanto all’albero di Natale super decorato, la showgirl non ha potuto fare a meno di inserire questo gigante schiacchianoci. Anche questo, insieme a tutti gli altri addobbi, rende ancora più speciale e particolare l’atmosfera.

Infine, Belen non ha potuto di addobbare anche l’altro camino di casa con del vischio, tipica pianta natalizia, e candele rosse. Insomma, ancora una volta la Rodriguez stupisce ed incanta tutti.