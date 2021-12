Da restare incantati! Alessia Marcuzzi ci mostra la sua casa addobbata per Natale

La conduttrice Alessia Marcuzzi ci mostra la sua casa addobbata per Natale: resterete letteralmente incantati nel vederla

Le festività natalizie sono sempre più vicine. Quest’anno molti italiani non hanno aspettato l’8 dicembre per fare l’albero, ma si sono anticipati. Tra questi anche molte personalità famose, che hanno mostrato gli addobbi natalizi sui social. Siete curiosi di vedere la casa della Marcuzzi addobbata per Natale? Se sì, continuate a leggere l’articolo.

LEGGI ANCHE: Alessia Marcuzzi a Ballando con le Stelle? La verità di Milly Carlucci

La casa di Alessia Marcuzzi addobbata per Natale

Manca sempre meno al Natale. Quest’anno, però, le festività natalizie sono arrivate in anticipo nelle case di milioni di italiani. Molti, infatti, hanno già addobbato la casa. Tra queste persone che hanno già appeso pigne e palline natalizie, oltre ad aver fatto l’albero, ci sono le personalità famose. La maggior parte dei vip hanno già preparato l’albero e alcuni di questi hanno mostrato tutto sui social.

LEGGI ANCHE: “Il posto più strano dove l’ho fatto…”: Alessia Marcuzzi risponde alle domande dei followers

Una delle prime a mostrare la propria casa addobbata per Natale è stata Alessia Marcuzzi. Lei è una delle conduttrici più famose della televisione italiana. Ha presentato il Festivalbar, Le Iene e reality show come L’Isola dei Famosi e Temptation Island. Di recente si parlava addirittura potesse affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston di Sanremo.

LEGGI ANCHE: Alessia Marcuzzi, svelato il suo ‘segreto’ di bellezza: proprio così si tiene in forma, l’avreste mai detto?

In attesa di una chiamata importante, la Marcuzzi si prende cura della casa, addobbandola per Natale. La conduttrice ha aperto le porte della sua casa, mostrando come l’ha addobbata per le festività natalizie.

Tutta la casa è addobbata per Natale: dalla sala alla cucina, fino alla cameretta di Mia e addirittura al terrazzo. Tutto rigorosamente a tema natalizio. Luci lungo le vetrate che circondano il terrazzo, led con colori diversi sul tetto, altre luci a forma di cuore tra una stanza e l’altra e poi il meraviglioso albero molto grande e con dei bellissimi addobbi.