Alex Belli tenta di forzare la porta rossa della casa del GF Vip, arriva il commento di Andrea Zelletta: “Ci sono 28 uscite di sicurezza”.

Un vero e proprio gesto choc, quello che nelle scorse ore Alex Belli ha compiuto dinanzi agli occhi dei suoi compagni. Dopo non aver ricevuto nessun videomessaggio da parte di Delia o dei suoi familiari come tutti gli altri suoi inquilini, l’attore ha avuto un crollo nervoso. Ed ha minacciato di lasciare la casa del GF Vip.

Siamo in prossimità delle feste natalizie e, scoperto anche la data della finale, il GF Vip ha deciso di fare un regalo ai concorrenti: far recapitare loro dei videomessaggi da parte dei loro familiari. Tutti ne hanno ricevuto uno, tranne Alex Belli. Un vero e proprio colpo basso per l’ex attore di Centovetrine, che non vedendo nessuno dei suoi familiari e né tantomeno sua moglie, ha pensato bene di compiere un gesto choc: forzare la porta rossa. Il buon Belli è una furia dinanzi all’ingresso della casa. Ed, oltre ad urlare e a riferire che a lui poca importa di questo gioco di m***a, dichiara di essere pronto ad abbandonare in seduta stante il reality. Fortunatamente, la porta rossa era bloccata! Appena visto l’accaduto, però, Andrea Zelletta non ha perso occasione di potersi lasciare ad un commento.

Andrea Zelletta commenta il gesto choc di Alex Belli: le sue parole fanno il giro del web

Da diverse ore, non si fa altro che parlare di Alex Belli e del suo tentativo di forzare la porta rossa per uscire dalla casa del GF Vip. Sulla questione, ovviamente, non ha potuto fare a meno di intervenire Andrea Zelletta, anche lui ex concorrente della scorsa edizione del reality ed inquilino della casa per quasi 200 giorni.

Leggi anche –> Gf Vip, volano parole forti: “Se tu hai paura di me, mi odi”, cos’è successo

Chi meglio di Andrea Zelletta, quindi, conosce proprio tutto della casa? Ecco. È proprio lui che, dopo quello che ha fatto Alex Belli dinanzi alla porta rossa, non ha perso occasione di poter esprimere un suo parere sul suo canale Twitter.

“Volevo comunicare che esistono 28 uscite di sicurezza sempre aperte”, ha detto Andrea Zelletta sul gesto choc di Alex Belli. Cosa ne pensate?