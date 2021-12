Emozionante esibizione quella di LDA che oggi ad Amici ha cantato una cover ricordando il divorzio dei propri genitori.

LDA, allievo della classe di canto di Amici 21, è stato protagonista di un momento molto emozionante durante la puntata di oggi. La cover che ha cantato gli ricorda una momento davvero intenso vissuto quando i genitori si sono separati.

La gara di oggi prevedeva che i ragazzi si esibissero su una cover che avesse un significato profondo per loro. Luca D’Alessio ha scelto il brano Un attimo ancora dei Gemelli DiVersi ed ha inserito anche delle barre. Come per tutti gli altri allievi, Maria De Filippi ha letto anche il messaggio di LDA in cui spiegava il perché della scelta e che cosa rappresentasse la canzone.

Nel messaggio il giovane cantante ricordava un momento della sua infanzia, prima della separazione tra sua madre e suo padre Gigi. Era Natale ed erano seduti accanto a lui. “È stato il regalo più grande che potessi ricevere. […] Mettere d’accordo due persone che per tanti motivi si sono separati non è facile. Due genitori fantastici che non cambierei mai, per nulla al mondo”, ha detto LDA.

Amici, l’emozione di LDA dopo l’esibizione: Maria se n’è accorta

Nelle barre inserite nella canzone, il ragazzo ha raccontato i suoi desideri, tra cui quello di una famiglia in cui i genitori restano uniti. Però ha cercato di immedesimarsi anche nello stato d’animo di un genitore che divorzia: “Ma cosa prova un genitore quando vede un figlio 48 ore?”.

Crescendo ha compreso che il divorzio a volte può essere la scelta più sana: “Mi ha tolto tanto, ma sono sereno. Ogni mio pianto lo ha ascoltato il cielo”. Terminato di cantare, l’allievo di Rudy Zerbi si è lasciato andare all’emozione.

“Non è leggerissimo come un argomento. Può essere tutto fraintendibile. Ho voluto parlare di questo argomento come se fossi ancora un ragazzino piccolo, quando sei bambino vedi mamma e papà come i tuoi genitori. Quando cresci li vedi come persone che fanno scelte per il bene di tutti”, ha detto.