Anna Pettinelli è stata co-conduttrice due volte al Festival di Sanremo: sono passati più di 30 anni

Anna Pettinelli ha presentato il Festival di Sanremo per ben due volte: da allora sono passati più di 30 anni, la ricordate?

Anna Pettinelli, anche quest’anno, riveste il ruolo di maestra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Spesso, a catturare l’attenzione, è il suo rapporto con Rudy Zerbi. I due professori hanno, a quanto pare, gusti e opinioni molto diverse e spesso si scontrano.

La Pettinelli, prima di entrare a far parte della scuola come insegnante, ha partecipato a Temptation Island Vip, allora condotto da Alessia Marcuzzi, insieme al suo compagno Stefano Macchi. Approda ad Amici nel 2019. Dobbiamo dire che il suo temperamento molto forte conquista il pubblico e spesso è anche molto ironica. Anna ha una grande carriera alle spalle. Forse, non tutti lo sanno, ma la maestra di canto ha anche presentato per ben due volte il Festival di Sanremo. Da allora sono passati più di 20 anni.

Leggi anche Aka7even conquista il Best Italian Act agli MTV Ema 2021: la ‘reazione’ di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è stata al Festival di Sanremo: l’ha presentato per ben due volte

Conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice televisiva, Anna Pettinelli è la maestra di canto nella nuova edizione di Amici. Prima di approdare nel talent, l’abbiamo vista a Temptation Island Vip, insieme al suo fidanzato Stefano Macchi.

Leggi anche Lorella Cuccarini, come sono i rapporti con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli dietro le quinte? E’ lei a svelarlo

Subito dopo, dal 2019, è stata scelta per rivestire il ruolo di insegnante di canto da Maria De Filippi. Quest’anno, l’attenzione cade spesso, durante la puntata, sul suo ‘rapporto’ con Rudy Zerbi. I due professori si scontrano molte volte, perchè hanno gusti diversi e quindi, opinionisti differenti sui ragazzi. Oggi, la Pettinelli è molto amata e apprezzata dal pubblico, in televisione l’abbiamo vista spesso rivestire ruoli diversi. Forse, non tutti lo ricordano, ma ha anche presentato due edizioni del Festival di Sanremo.

La maestra di canto ha presentato il Festival di Sanremo nel 1983 e nel 1986. Nel 1983 è stata co-conduttrice, affiancando Andrea Giordana, mentre nel 1986 ha affiancato Loretta Goggi. Da allora sono passati più di 30 anni. Toccare il palco del Festival della canzone Italiana è stato raggiungere, per Anna Pettinelli, un grande traguardo.