Avete mai visto il padre di Marco Mengoni? Il cantante non dimenticherà mai quel suo insegnamento

Per Marco Mengoni la famiglia è stata ed è importantissima: in un post dedicato a suo padre, il cantante ricorda un suo grande insegnamento.

Ospite della puntata di Amici in onda oggi pomeriggio su Canale 5, Marco Mengoni è tra i cantanti italiani più amati in assoluto. Dal 2009, anno della sua vittoria a X Factor, il suo successo è davvero inarrestabile.

Leggi anche—->>>Marco Mengoni, affascinante retroscena: il segreto che non ha mai rivelato

Originario di Ronciglione, dove nasce il 25 dicembre del 1988, Mengoni ha svolto il lavoro di barman prima di affermarsi nel mondo della musica. A 19 anni infatti si era trasferito a Roma per realizzare il suo sogno e grazie ad X Factor ci è riuscito alla grande

Prima di questa esperienza, ha dovuto combattere con problemi alimentari: intervistato dal settimanale Grazia, aveva raccontato di essere golosissimo di Nutella. Nonostante oggi sfoggi una forma fisica invidiabile, all’epoca era arrivato a pesare quasi 100 chili!

Legatissimo alla sua famiglia, ha raccontato che i suoi genitori sono stati fondamentali nel percorso che lo ha aiutato a diventare quello che è oggi. Sul suo seguitissimo profilo Instagram, in occasione della festa dei lavoratori, la dedica a suo padre ha colpito tutti. A proposito, avete mai visto il papà di Marco?

Marco Mengoni, spunta lo scatto con suo padre: il bellissimo messaggio sui social

In occasione del 1° maggio scorso, l’ex vincitore di X Factor ha voluto omaggiare il suo papà Maurizio postando sui social uno scatto che li ritrae insieme e dedicandogli bellissime parole.

Leggi anche—->>>Marco Mengoni da adolescente, retroscena incredibile: ‘Sono finito in ospedale’, il sorprendente motivo

“Sono diventato sempre più grande e forte. Ho sostenuto sfide, vittorie e sconfitte. Ho iniziato il mio percorso di indipendenza…tutto grazie ad una sua frase: “Se la tua decisione è andar via di casa io non posso fermarti, ma quando uscirai da quella porta te la dovrai cavare da solo, perché la scelta è tua”. Queste frasi mi suonavano dure, quasi distaccate e ferite. E invece col tempo si sono rivelate la spinta per capire cosa volessi fare davvero e come dare peso ai soldi. Quell’uomo che ha fatto mille lavori e che si è reinventato negli anni mi ha fatto capire tutto: la stanchezza, la soddisfazione…il lavoro”, scrive Mengoni.

Leggi anche—->>>Marco Mengoni, sapete che lavoro faceva prima del successo? Il retroscena che non tutti conoscono

Un legame stupendo, non c’è che dire!