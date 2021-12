“C’è un tempo per tutto” : l’annuncio in lacrime a Ballando con le stelle ; cosa è successo durante la diretta di ieri.

Una puntata scoppiettante, quella di Ballando con le stelle andata in onda ieri, sabato 11 dicembre 2021. Si trattava della seconda semifinale di questa edizione, durante la quale sono stati decretati i finalisti ufficiali. Tanti balli e tanto talento in pista, ma anche tantissime emozioni. Soprattutto quando uno dei protagonisti assoluti del programma si è lasciato andare ad un annuncio strappalacrime.

Nella clip che precede l’esibizione, il ballerino ha lasciato intendere che questa potrebbe essere la sua ultima edizione. Nel dire queste parole non ha trattenuto le lacrime. Scopriamo i dettagli.

L’annuncio in lacrime a Ballando con le stelle: dopo 16 anni lascia il programma?

“È qualche anno già che sono dell’idea che probabilmente ho fatto il mio tempo come ballerino in questo programma. Dopo 16 anni, potrebbe essere l’ultima esibizione“. Con queste parole, una delle colonne di Ballando con le stelle annuncia che questa potrebbe essere l’ultima edizione in cui lo vedremo.

Un annuncio che ha addolorato tutti, cast e spettatori. Si, perché parliamo di Simone Di Pasquale, uno dei ballerini più amati della trasmissione di Milly Carlucci. “Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, ma non è possibile. Il mio legame a questo programma è totale, mi piacerebbe chiudere in bellezza, con una finale. Beh, una vittoria sarebbe il massimo”. E la finale Simone Di Pasquale e Bianca Gascoigne l’hanno conquistata, vincendo al ripescaggio contro gli altri eliminati. Riusciranno anche a vincere questa edizione?

“C’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti.“, spiega Di Pasquale, senza riuscire a trattenere le lacrime. Anche Bianca si è commossa, essendosi legata molto al suo partner. In studio, la giuria ha avuto solo parole positive per Simone, definita una delle figure più importanti di Ballando, un grande uomo oltre che un grande professionista. Finirà la sua avventura nello show con un primo posto? Appuntamento a sabato prossimo per scoprirlo!