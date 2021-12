Chi è e cosa fa nella vita la moglie di Alessandro Gassman?

Alessandro Gassman è un famosissimo attore, ma sapete chi è e che cosa fa nella vita sua moglie? Cosa sappiamo esattamente su di lei.

Sono trascorse soltanto alcune settimane dal finale choc de I Bastardi di Pizzofalcone, eppure Alessandro Gassman continua a rendersi protagonista indiscusso delle nostre serate con la serie tv ‘Un professore’.

Insieme a Claudia Pandolfi e tantissimi altri straordinari interpreti, Alessandro Gassman continua a fare compagnia il suo amatissimo pubblico con ‘Un professore’. In attesa, però, di poterlo nuovamente vedere con una nuova puntata, siete curiosi di scoprire qualche cosa in più su di lui? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato dei suoi fratelli. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Ad oggi, Alessandro Gassman è sposato? Forse non tutti lo sanno, ma si! Convolato a nozze nel 1998, l’attore romano vive una splendida storia d’amore. Ed insieme a suo figlio Leo, anche lui volto amatissimo e famosissimo, forma una famiglia davvero stupenda. Cosa sappiamo, però, su sua moglie? Chi è e, soprattutto, cosa fa? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Tutti conoscono Alessandro Gassman così, ma vederlo in questo scatto vi lascerà senza fiato: sono trascorsi 41 anni

Alessandro Gassman, cosa fa sua moglie nella vita?

La storia d’amore, tra l’altro splendida, tra Alessandro Gassman e sua moglie è iniziata esattamente nel 1993. È proprio in quest’anno che, come svelato dal diretto interessato, i due giovanissimi ragazzi si sono incontrati a teatro per la prima volta in assoluto. E, da quel momento, non si sono mai più separati. I due sono convolati a nozze nel 1998 con una cerimonia piuttosto intima. Ed ancora adesso continuano ad amarsi e supportarsi.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Se nella finzione il cuore di Alessandro Gassman ha battuto per tantissime donne, chi è colei che gliel’ha letteralmente conquistato nella vita reale. Ebbene. La moglie dell’attore romano si chiama Sabrina Knaflitz. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete ragione: anche lei, infatti, è un’attrice famosissima. Nata a Roma nel 1968, la bella Sabrina ha recitato in tantissimi film di successo – l’ultimo risale al 2019 ed è ‘Destini’ di Luciano Luminelli – e serie televisive, tra cui ‘Donne sbagliate’ nel 2007.

Lo sapevate?