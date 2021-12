Chiara Ferragni e le due gravidanze: quanti chili ha messo su in quel periodo

Chiara Ferragni è mamma di due splendidi figli ed ha alle spalle ben due gravidanze, ma sapete quanti chili ha messo su in quel periodo?

È la serie tv più vista del momento! Stiamo parlando proprio di questa: ‘The Ferragnez’. Completamente concentrata sulla vita di coppia di Chiara Ferragni e Fedez, la serie tv sta riscuotendo un successo davvero impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Chiara Ferragni e Fedez formano una coppia davvero amatissima. Sono davvero diverse le persone che, infatti, li adorano. E che, soprattutto, chiedono di sapere ogni cosa su di loro. È proprio questo, infatti, il motivo del clamoroso successo della loro serie televisiva. Grazie ad essa, ad esempio, abbiamo saputo che i due piccioncini si sono sottoposti ad una terapia di coppia. Oppure, della reazione di Fedez quando, pochi giorni prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha spoilerato la canzone che avrebbe dovuto cantare con Francesca Michielini. Ma non solo. Senza alcun dubbio, tantissime donne se lo saranno chiesto, ma sapete quanti chili ha messo su Chiara Ferragni durante le gravidanze? È stata proprio la diretta interessata. Scopriamo insieme ogni cosa.

Chiara Ferragni, quanti chili ha messo su durante le gravidanze?

Da qualche mese, Chiara Ferragni è diventata mamma della piccola Vittoria. E, come al suo solito, non ha potuto fare a meno di condividere ogni cosa col suo amatissimo pubblico. È soltanto nella serie televisiva ‘The Ferragnez’ che l’amatissima influencer ed imprenditrice ha rivelato qualche dettaglio in più sulle sue due gravidanze. Siete curiosi, ad esempio, di sapere quanti chili ha messo su?

Da quanto si apprende dalle sue parole nella serie tv ‘The Ferragnez’, sembrerebbe che i le due gravidanze siano state completamente differenti. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che prima della nascita del piccolo Leone, la Ferragni abbia messo su ben 15 kg. E che, invece, con Vittoria, fino al settimo mese di gravidanza, abbia messo su 7 kg. E che, fino a due mesi prima della sua nascita, abbia messo su 8,8 kg.

Ovviamente, ci teniamo a specificarlo: ogni gravidanza è a sé. In ogni caso, però, i chili messi su in gravidanza sono sempre quelli più belli.