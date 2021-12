Crisi superata per l’amatissima coppia di Uomini e Donne? Le immagini non lasciano spazio a dubbi; è successo nelle ultime ore.

La notizia della crisi di coppia aveva letteralmente sconvolto i fan di una delle coppie più amate tra quelle nate ad Uomini e Donne. I motivi non erano stati resi noti, ma è stata la stessa ex corteggiatrice a confermare il periodo no. Tutto, però, potrebbe essersi risolto per il meglio.

Poche ore fa, sui social, è apparsa una foto di coppia che fa ben sperare i fan della coppia. Nessuna didascalia, soltanto tre puntiti sospensivi ad accompagnare lo scatto, ma vederli di nuovo insieme ha fatto letteralmente impazzire di gioia i sostenitori della coppia. Il post è stato invaso da cuoricini e messaggi di fan, amici ed ex volti di Uomini e Donne. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —->“Tu sei la mia persona”: nuovo amore per l’amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne

Uomini e Donne, la crisi sembra essere solo un ricordo: la foto di coppia fa impazzire i fan

Una notizia meravigliosa per i fan della coppia nata a Uomini e Donne nel 2013. Una foto sembra gettare via la crisi di cui tutti parlavano. Di chi stiamo parlando?

Di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che formano una della coppie più amate e seguite dal pubblico, tra quelle nate nella trasmissione di Maria De Filippi. Lui tronista e lei corteggiatrice, i due si sono conosciuti in studio e, dopo la scelta, non si sono più separati, creando una famiglia meravigliosa con i piccoli Brando e Zeno. Qualche settimana fa, la notizia di una crisi di coppia aveva gettato nel panico i telespettatori, che dopo tanti anni sono ancora legatissimi alla coppia. Ebbene, sembra proprio che ci sia stata la tanta attesa riappacificazione!

Ecco la foto postata da Francesca poco fa, sul suo canale Instagram:

LEGGI ANCHE —->L’ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo ‘problema’: “Dopo il sesso…”

Uno scatto che ha ottenuto il pieno di likes e commenti, tra i quali spunta il cuore rosso di Eugenio. Non possiamo che augurare a questa meravigliosa coppia tutta la gioia del mondo!