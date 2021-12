Si sono conosciuti a 90 giorni per innamorarsi ed hanno deciso di sposarsi nonostante la differenza d’età, ma cos’è successo dopo?

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro! Stiamo parlando proprio di una delle coppie che hanno preso parte alla seconda stagione di 90 giorni per innamorarsi. Decisi a mettersi in gioco e a testare i loro sentimenti, i due ragazzi si sono conosciuti nel programma. Ed, in seguito, hanno deciso di sposarsi!

Leggi anche –> Dopo 90 giorni per innamorarsi la loro vita è cambiata: Brett e Daya sono ancora insieme a distanza di 6 anni?

Nel corso di queste settimane, vi abbiamo riproposto le storie di diversi partecipanti di 90 giorni per innamorarsi. Alcuni, come raccontato in diversi nostri articoli, sono ancora adesso una coppia e, insieme ai loro figli, formano delle famiglie perfette. Altre, invece, hanno deciso di separarsi e dirsi ‘addio’ a distanza di un po’ di tempo dalla loro partecipazione al programma. Cosa sarà successo, invece, ai protagonisti di questo nostro articolo? Appurato che la loro storia è piuttosto particolare non solo per la loro differenza d’età, ma anche per la distanza, siete curiosi di sapere cos’è successo dopo 90 giorni per innamorarsi? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, vi parleremo di un vero e proprio colpo di scena.

Leggi anche –> Si sono sposati in tv, ma che fine hanno fatto Tarik ed Hazel dopo 90 giorni per innamorarsi?

Cos’è successo dopo 90 giorni per innamorarsi, la differenza d’età ha influito? Colpo di scena

Alla fine è proprio vero: certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano! È proprio questo quello che è capitato alla coppia protagonista di questo nostro articoli. Protagonisti indiscussi della seconda edizione di 90 giorni per innamorarsi, Cassia e Jason hanno scelto di stare insieme e di convolare a nozze. A dispetto della loro differenza d’età, lui aveva 38 anni all’epoca e lei circa 25, e della loro distanza, i due giovanissimi ragazzi avevano deciso di convolare ugualmente a nozze. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Sono ancora una coppia a distanza di anni dal loro matrimonio?

Leggi anche –> Si sono sposati davanti alle telecamere, cos’è successo dopo 90 giorni per innamorarsi: clamoroso colpo di scena

A quanto pare, Jason e Cassia ad oggi non sono più marito e moglie! Una cosa, però, c’è da chiarirla: da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la coppia abbia vissuto diversi alti e bassi. E che, dopo già un tentativo di separazione, abbia deciso di riprovarci. Adesso, invece, è arrivato l’addio definitivo. Pensate, nei mesi scorsi, Cassia si è mostrata sui social accanto ad un altro ragazzo. Ma anche con lui, a quanto pare, sembrerebbe finita.

Vi piacevano come coppia!