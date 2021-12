È stata un talento impressionante di Amici, ma sapete che cosa fa oggi? Sono trascorsi 13 anni: com’è cambiata la sua vita.

Nel corso di queste ventuno edizioni di Amici, bisogna ammetterlo, abbiamo avuto la possibilità di amare e di affezionarci a ciascuno dei suoi talenti entrati a far parte della scuola. Ciascuno di loro, dopo il talent, ha cavalcato l’onda del successo. Ha dato inizio alla sua splendida carriera da cantante e ballerino. E gode del clamoroso riscontro ottenuto. Tra questi, vi è anche questo giovanissimo talento della musica italiana.

Era esattamente l’edizione del 2008 quando, piuttosto giovanissimo, la cantante si esibiva sul palco di Amici. E conquistava tutti col suo incredibile talento. Pianista, voce da sogno ed incredibile interpretazione, la giovane di Parma ha saputo conquistare l’attenzione su di sé sin da subito. Certo, la vincitrice di quell’anno è stata Alessandra Amoroso, come ricorderete. Nonostante questo, però, il successo riscontrato dalla giovane cantante è stato davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Ad esempio, com’è cambiata la sua vita? Appurato che sono trascorsi circa 13 anni dal suo debutto sul piccolo schermo, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

È stata un incredibile talento di Amici, ma cosa fa oggi? La sua vita dopo 13 anni

Dimenticare il suo talento tra i banchi di scuola di Amici nel corso della sua ottava edizione, è davvero impossibile. Entrata a far parte della scuola di Maria De Filippi come cantante, la giovane ha saputo impressionare facilmente non soltanto gli esperti del caso, ma anche tutto il pubblico italiano. Stiamo parlando proprio di lei: Silvia Olari!

Giunta alla fase finale del programma, la bella Silvia non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria, ma è riuscita ad entrare nel cuore della gente, che ancora adesso la ama e la ricorda con immenso affetto. Siete curiosi di sapere, però, com’è cambiata la sua vita oggi? Sono trascorsi 13 anni da Amici, ma cosa fa? Ebbene: nonostante sia passato del tempo, la vita di Silvia è cambiata ben poco. Sempre bellissima, la Olari continua a coltivare la sua passione il canto. E l’ha fatto diventare un vero lavoro. Nel 2018, ad esempio, ha pubblicato il suo secondo album completamente in inglese.

Vi piacerebbe rivederla?