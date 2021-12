Dopo il Gf Vip la drastica decisione: non apparirà più in televisione

Dopo la partecipazione al Gf Vip, la decisione drastica: non vuole più apparire in televisione.

Il concorrente del Gf Vip, in un momento di crollo emotivo, si è lasciato andare a parole molto forti. Ha pensato alla possibilità di non apparire più in televisione. A quanto pare, nella casa i momenti di riflessione non mancano e adesso, sembrerebbe essere arrivato ad una scelta drastica.

In passato, è stato tra i protagonisti di molti film e serie tv, ma da alcuni anni, ha deciso di dedicarsi ad altro. Per molto tempo ha lavorato per l’azienda del padre, quando si è allontanato dal piccolo schermo. Sembrerebbe, però, che sia pronto a farlo di nuovo e a dedicarsi alla sua vita e al suo lavoro lontano dai riflettori.

Leggi anche GF Vip, Alex Belli dopo la puntata parla con Soleil e spiazza: “O esco o dico a Delia che la nostra storia è finita”

Dopo il Gf Vip, la drastica decisione: “Mi ritirerò un’altra volta”, non apparirà più in televisione?

Il Grande Fratello Vip è iniziato il 13 settembre e finirà il 14 marzo. Sarà una delle edizioni più lunghe, perchè la precedente, che ha visto vincitore Tommaso Zorzi, si è conclusa il 1 marzo. I concorrenti hanno tutti personalità molto forti e per questo, gli scontri sono all’ordine del giorno.

Leggi anche GF Vip, Alex a Davide: “Mi potevo innamorare anche di te, e allora?”, l’attore lascia tutti senza parole

Ma all’interno della casa si sono formati anche dei bellissimi legami. Davide Silvestri ha stretto una forte amicizia con Alex Belli. Parlando con quest’ultimo, qualche settimana fa, si è lasciato andare ad una confessione inaspettata. Davide gli ha comunicato di aver intenzione, dopo il Gf Vip, di ritirarsi di nuovo, come è già successo anni fa.

“Non penso ‘cavolo quanto mi manca fare l’attore’. Anzi, ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo“, ha detto il concorrente. Ha confessato che fare l’attore a lui piace molto, però, se pensa a quello che ha passato anni fa, oggi è molto felice di aver preso allora quella decisione e di aver fatto altro. All’interno della casa del Gf vip, Silvestri ha avuto modo di pensare molto e sembrerebbe essere arrivato a questa svolta. Il suo compagno d’avventura, però, ha tentato di fargli cambiare idea: “Tu sei un istrionico, c’hai un talento e quello vero, hai la professione, la maestria, il mestiere… perchè ti devi ritirare”. Cosa succederà dopo il Grande Fratello Vip? Davide si ritirerà dalla televisione?