Dopo Vite al Limite sfoggia un sorriso smagliante sui social, ma com’era prima? Guardare per credere: è davvero impressionante.

A distanza di qualche tempo dalla sua partecipazione a Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan è diventata una vera e propria star del web. Amatissima e seguitissima su Instagram, la donna di Hills è solita condividere incredibili scatti col suo pubblico per testimoniare, ovviamente, il suo sconvolgente cambio forma, ma anche la ritrovata serenità.

Vite al Limite è uno di quei programmi che cambia la vita a ciascuno dei suoi pazienti. Sono davvero tantissime le persone che hanno deciso di rivolgersi al chirurgo iraniano per riappropriarsi della propria vita. E sono altrettanto diversi i pazienti che sono completamente rinati dopo il programma. Tra questi, non possiamo fare a meno di raccontarvi la storia di questa paziente. Entrata a far parte del programma con un peso di ben 294 kg, la donna ha dato inizio ad una trasformazione choc. Ed è riuscita a dimagrire quasi 100 kg. Ad oggi, è bellissima, gode di ottima forma fisica e sfoggia un sorriso smagliante in tutte le sue foto social, ma siete curiosi di sapere com’era prima di Vite al Limite? Guardare per credere!

Sorriso smagliante dopo Vite al Limite, ma com’era prima? Clamoroso!

Dopo Vite al Limite è completamente rinata! Entrata a far parte del programma di TLC, canale statunitense, con un peso di quasi 300 kg, la simpaticissima paziente del dottor Nowzaradan ha dato origine ad una trasformazione clamorosa. Dimagrendo, quindi, non solo 100 kg, ma pesando ben 198 kg. Di chi parliamo? Semplice, di lei: Lindsey Witte.

Ad oggi, come dicevamo precedentemente, la Witte vanta di una forma fisica davvero pazzesca per cui supponiamo che, una volta spenti i riflettori, Lindsey abbia continuato a seguire il programma impostole dal dottor Nowzaradan. Anche il suo sorriso, inoltre, è smagliante e testimonia che adesso la donna vive finalmente la vita che voleva vivere. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima della sua partecipazione al programma? Guardate qui:

Non credevate affatto alle nostre parole? Ebbene: questa Lindsey di prima vi fa chiaramente comprendere quanto il desiderio di ritornare in forma fosse davvero incredibile per lei.