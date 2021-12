Ela Weber è stata l’amatissima valletta di Paolo Bonolis a Tira & Molla, ma che fine ha fatto oggi? La drammatica confessione!

Dimenticarla negli studi televisivi di Tira & Molla, è davvero impossibile! Stiamo parlando proprio di lei: Ela Weber, storica ed amatissima valletta di Paolo Bonolis nel famoso programma di Canale 5. Arrivata in Italia come modella, la splendida Weber viene notata da un talent scout. Ed inizia, così, a compiere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Il successo per Ela Weber inizia nel 1996. È proprio in quest’anno, infatti, che viene scelta come valletta di Paolo Bonolis a Tira & Molla. E, in un vero e proprio batter baleno, cavalca la cresta dell’onda. Showgirl ed attrice, Ela diventa uno dei volti più amati della televisione italiana. Da diversi anni, però, la Weber è completamente scomparsa dal piccolo schermo nostrano. La sua ultima apparizione, infatti, risale al 2018 quando prende parte alla terza edizione del GF Vip. Cosa sappiamo adesso su di lei? E, soprattutto, che fine ha fatto? Scopriamo insieme ogni cosa.

Che fine ha fatto Ela Weber? Cosa sappiamo su di lei oggi

Dopo la sua partecipazione a Tira & Molla, Ela Weber è entrato nel cuore di tutto il pubblico italiano. Valletta, conduttrice e showgirl, la splendida tedesca ha dato vita alla parte più corposa della sua carriera televisiva. Ad oggi, però, cosa sappiamo su di lei? Appurato che non è più una presenza fissa del piccolo schermo italiano, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

A svelare ogni cosa, è stata la diretta interessata nel corso di una sua intervista a La vita in diretta con Francesca Fialdini nel 2018. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, esattamente nel 2004, Ela Weber abbia deciso di trasferirsi in campagna perché la vita di periferia le stava un po’ stretta. E che da quel momento abbia dato inizio la sua vita a stretto contatto con la natura. Ma non è affatto finita qui. Sempre alla padrona di casa de La vita in diretta, Ela ha raccontato di aver sofferto di depressione. E di essere riuscita ad uscire da questo periodo da sola e con l’aiuto di sua sorella.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?