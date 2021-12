Fino a 12 anni fa in Beautiful è stato l’amatissimo Clarke Garrison: avete visto com’è diventato oggi?

Il suo successo è legato soprattutto a Clarke Garrison, uno dei personaggi più celebri della soap Beautiful: come appare dopo 12 anni.

Affascinante ed eternamente combattuto tra ambizione e sentimento, Clarke Garrison è stato uno dei personaggi storici della celeberrima soap opera statunitense Beautiful.

Leggi anche—>>>Ricordate la prima Kristen Forrester di Beautiful? Non avreste mai immaginato di ritrovarla così dopo 27 anni

Da Sally Spectra, storica rivale dei Forrester, alla figlia Kristen di Stephanie ed Eric, Clarke ha sedotto molte delle donne della soap, ma il suo carisma ed il suo fascino facevano sì che gli si perdonasse tutto.

A vestire i panni di Clarke fu l’attore Daniel McVicar che fece parte del cast a più riprese, prima dal 1987 al 1992 e poi dal 1996 al 2009. Nato in Missouri il 17 giugno 1958, oltre a Beautiful McVicar ha lavorato a diversi progetti in Italia: Medico in Famiglia, il film L’Ispettore Coliandro, Friends and Nemici di Giulio Manfredonia, “Maschi contro Femmine” diretto da Fausto Brizzi .

Ha condiviso il set con il bravissimo attore Ben Gazzara e la stella del cinema Gina Lollobrigida. Di origine scozzese, irlandese e polacca, ha sposato nel 2011 la giudice internazionale di pattinaggio artistico Virginia De Agostini, sua insegnante durante la partecipazione a Notti sul ghiaccio con Milly Carlucci.

Ricordate Clarke Garrison di Beautiful? Sono trascorsi 12 anni, ecco come si mostra oggi

Quello con la De Agostini è stato il secondo matrimonio per l’attore: dal 1987 al 1994, è stato sposato infatti con un’altra donna dalla quale ha avuto due figli, Thomas Henry e Margaret.

Con l’attuale moglie, invece, ha avuto il figlio Pietro nato nel 2012. Purtroppo il 3 gennaio 2011, Daniel McVicar è stato colpito da una grande tragedia: quel giorno morì infatti suo figlio Thomas Henry, a soli 22 anni, a causa di un incidente stradale

Dal 2013 è insegnante di Laboratorio Teatrale presso la Fondazione Teatro Nuovo di Torino. Ma com’è diventato rispetto ai tempi in cui recitava in Beautiful? In tempi recenti lo abbiamo visto ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso, ricordate?

Leggi anche—->>>Nei primi anni Duemila è stata la prima Bridget Forrester adulta in Beautiful: impossibile riconoscerla oggi

C’è da dire che nonostante i capelli bianchi, il suo fascino è rimasto immutato, vero?