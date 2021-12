Gf Vip, volano parole forti: “Se tu hai paura di me, mi odi”, cos’è successo

Nella casa del GF Vip stavolta volano delle parole davvero forti: “Se tu hai paura di me, mi odi”, cos’è esattamente successo.

I giorni passano nella casa del GF Vip, eppure sembrerebbe che le simpatie e le antipatie non perdano mai occasione di potersi mostrare agli occhi di tutti. D’altra parte, si sa, anche nella vita reale esistono amicizie ed inimicizie.

Leggi anche –> GF Vip, il padre di Sophie attacca Soleil: “Meglio farsi le tette che i mariti delle altre”

Chi l’ha detto che nel corso di una convivenza bisogna andare sempre tutti d’accordo? Può capitare che, magari, due caratteri differenti non riescano a trovare la quadra. E che, quindi, siano pronti a scontrarsi più volte. È proprio questo, infatti, che è capitato a due concorrenti del GF Vip. Stavolta, però, le parole che sono volate sono state davvero forti. “Se tu hai paura di me, mi odi”, ha detto una concorrente ad un gruppo di suo amiche, riferendosi ad una gieffina in particolare. Insomma, un’esclamazione davvero forte! E che, ovviamente, non è assolutamente passata inosservata. Curiosi di sapere qualche cosa in più? Scopriamo insieme cos’è successo e, soprattutto, di chi parliamo.

Leggi anche –> GF Vip, colpo di scena: Manuel si riavvicina a Lulù, Aldo Montano basito

GF Vip, volano parole forti: cos’è successo

La presenza di Soleil all’interno della casa del GF Vip continua ad essere oggetto di discussione. E così, dopo un’esclamazione fatta a tavola su un’osservazione di Sophie, ha scatenato un vero e proprio putiferio. Nel mondo del pranzo, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato ai suoi compagni di voler diventare mamma tra qualche anno. Un desiderio del tutto personale, quindi. E che ha suscitato l’immediata reazione di Soleil: “Questa storia di voler fare i figli presto quando non si è capaci nemmeno di pensare a se stessi, è davvero fuori luogo”.

Leggi anche –> GF Vip, “Stai buttando benzina sul fuoco”: Manila Nazzaro non ci sta, scontro durissimo

Ovviamente, l’osservazione di Soleil non è assolutamente passata inosservata. E così Sophie, appena terminato il pranzo, si è ritrovata in camera da letto a chiacchierare con Miriana Trevisan e Lulù. È proprio in questo preciso momento che l’ex amatissimo volto di Non è la Rai si è lasciata andare a delle parole forti. “L’odio sai da dove viene? Dalla paura di una persona. Se tu hai paura di me, mi odi”, ha detto la Trevisan alle sue compagne di viaggio, riferendosi a Solei. “La senti sempre fare battute spiacevoli. Perché è così arrabbiata? Quanta sofferenza ha per essere così arrabbiata”, ha continuato a dire in confessionale.

“Avevo capito che aveva un lato bellissimo, ma adesso lo ha perso con questi attacchi inutili”, ha concluso. Riusciranno mai a chiarirsi, secondo voi?