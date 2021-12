GF Vip, “Poverino, è disperato”: nuovo scontro tra Gianmaria e Soleil, tensione alle stelle

Nuovo scontro carico di tensione tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge nella casa del GF Vip: ad accendere la miccia, una bottiglia di vino.

Tra i rapporti più altalenanti di questa sesta edizione del GF Vip, c’è sicuramente quello tra il ricco imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge.

I due che in passato hanno avuto una storia, in questi tre mesi di permanenza nella casa hanno attraversato fasi molto diverse: litigi, riappacificazioni, scontri in diretta tv, alleanze, insomma di tutto!

In queste settimane Gianmaria si è avvicinato molto a Sophie Codegoni con la quale sta vivendo attimi molto intensi tra baci, abbracci e coccole. In queste ultime ore, Soleil ha fatto scoppiare un altro acceso scontro con il giovane imprenditore. Tutto è iniziato per una bottiglia di vino.

GF Vip, Gianmaria e Soleil, è scontro in veranda

Durante la festa di ieri sera, il gieffino si è diretto verso la Sorge con un cavatappi per aprire la bottiglia che aveva in mano Soleil. Quest’ultima ha cominciato a provocarlo: “Sciò, fra un po’ la apro, puoi andare“. Lui, irritato dall’atteggiamento ha subito risposto: “Mica l’hai comprata tu la bottiglia, dai forza, aprila“.

Soleil ne ha approfittato allora per lanciargli una frecciatina: “Stai molto calmo fra un po’ la apro e te la offro, stai calmo lo sai che diventi veramente brutto? Anche meno. Poverino non riesce a limonare senza bottiglia quindi è disparato per bere, capito?”.

Gianmaria l’ha accusata di avere ‘il dente avvelenato’ ma l’influencer ha insistito: “Nel momento in cui ti calmi e vai come le mosche forse la apro“.

Cosa ne pensate? La faida proseguirà ancora a lungo?