Iginio Massari, quanto costa il suo panettone? Prezzo da non credere

Sapete quanto costa il panettone di Iginio Massari? Il prezzo è da non credere e c’è anche una brutta notizia…

È sicuramente uno dei più richiesti in Italia. Molti vorrebbero mangiarlo, ma pochi conoscono il suo prezzo. In questo articolo vi parliamo del panettone di uno dei pasticcieri più famosi in Italia.

Quanto costa il panettone di Iginio Massari

Iginio Massari è uno dei pasticcieri più famosi in Italia. È nato a Brescia il 29 agosto 1942 da una cuoca e un direttore di mensa. A 16 anni si è trasferito in Svizzera per apprendere i ‘segreti del mestiere’. Lì viene seguito dal maestro Claude Gerber e acquisisce le prime esperienze di pasticceria e cioccolateria. Dopo 4 anni, terminati gli studi, decide di tornare in Italia.

Viene assunto prima alla Bauli come responsabile dell’innovazione qualitativa, poi alla Star come dirigente tecnico del settore artigianale e industriale. Nel 1971 apre con la moglie a Brescia con la moglie la pasticceria Veneto, che si classifica prima nella selezione della guida del Gambero Rosso dal 2011 al 2016. In aggiunta alla storica Pasticceria Veneto, ne ha inaugurate ulteriori tre a Milano, Torino e Verona.

È stato allenatore della squadra italiana nel 1997 e nel 2015 alla Coppa del Mondo di Pasticceria. Nel marzo 2015 gli è stato conferito il Leone d’oro alla carriera.

Ha iniziato a guadagnare notorietà a livello nazionale grazie alle partecipazioni televisive. È stato ospite e giudice di MasterChef Italia, dal 2017 è il protagonista del programma “Iginio Massari – The Sweetman”, dove i concorrenti si cimentano nella creazione del loro dolce migliore.

È considerato da molti il padre putativo di pandoro e panettone. Egli realizza una rivisitazione del classico dolce natalizio milanese conciliando tradizione e innovazione. Molti vorrebbero assaggiare il suo panettone, ma pochi conoscono il prezzo. Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Il panettone del famoso pasticciere costa ben 40 euro al chilo. Un prezzo ragionevole per un prodotto di tale portata. Oltre ad essere assai lavorato, è anche prodotto dai uno dei pasticcieri più famosi in Italia, nonché padre putativo del panettone stesso. C’è, però, una brutta notizia: attualmente i panettoni sono disponibili per la consegna solo dal 28 dicembre 2021.