La storia di Carys è stata raccontata nella seconda stagione de La clinica della pelle: “La situazione è grave”, choc inimmaginabile, cos’è accaduto.

Quando ha preso parte a La clinica della pelle, Carys era davvero giovanissima, eppure già da diverso tempo soffriva di una malattia che rendeva la sua vita un vero incubo. Poco meno di un anno prima della sua partecipazione a programma, infatti, la giovane ragazza ha visto spuntare i primi ‘sintomi’ del suo problema. Ed ha iniziato a vivere un vita davvero inimmaginabile.

“Ho paura che non spariscano più”, ha detto Carys alle telecamere de La clinica della pelle. Raccontando, quindi, non soltanto la sua malattia, ma anche gli effetti che questa ha avuto sulla sua vita. Era davvero giovanissima, come dicevamo precedentemente, eppure la ragazza ha raccontato di vivere delle giornate davvero tremende. E di non essere affatto solita a vivere una vita spensierata e tranquilla. È proprio questo, quindi, il motivo che l’ha spinta a rivolgersi alla dottoressa Craythorne. E a chiedere, quindi, il suo aiuto. Di che cosa parliamo, però? E, soprattutto, qual è stato il rimedio trovato dalla dermatologa irlandese? Scopriamo insieme ogni cosa.

La clinica della pelle, Carys è distrutta: choc incredibile, cos’è successo

Al momento della sua partecipazione a La clinica della pelle, erano trascorsi circa 7 mesi dall’inizio della sua malattia, eppure Carys era arrivata ad un punto in cui sentiva la necessità di riappropriarsi della sua vita. E di chiedere aiuto a qualcuno di esperto. Ancora prima del colloquio con la dottoressa Craythorne, infatti, la giovane ragazza aveva svelato di essersi rivolta ad altri medici. E di avere avuto anche una serie di cure da fare. Adesso, però, sentiva l’esigenza di fare qualche passo in più, anche perché i risultati ottenuti fino a quel momento non sono stati affatto eccellenti.

La malattia di cui soffre Carys è la psoriasi, malattia della pelle causata, nel caso della ragazza, da un’infezione da streptococco. La cura affidatole è stata una cura a base di crema. Non soltanto per il cuoio capelluto, ovviamente, ma anche per tutto il corpo.

A distanza di 3 mesi dalla sua prima visita, la pelle di Carys è nettamente migliorata. “Guardo al futuro con gioia. Mi sento più sicura di me stessa”, ha detto.