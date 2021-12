Lewis Hamilton, attico da sogno venduto ad un prezzo da non credere: resterete a bocca aperta

Il pilota di F1, Lewis Hamilton, ha venduto un attico da sogno ad un prezzo irragionevole: resterete veramente a bocca aperta

È uno degli sportivi più vincenti di sempre, nonché uno dei più pagati al mondo. Anche per questo motivo può permettersi un attico da sogno, senza mai viverci. Il pilota della Formula 1 l’ha messo in vendita e l’ha ceduto per un prezzo irragionevole. Veramente da non credere.

L’attico da sogno di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton è tra i più grandi piloti di tutti i tempi. Insieme a Michael Schumacher, è il più vincente nella storia della Formula 1 con 7 mondiali conquistati. È inoltre il pilota che ha ottenuto più vittorie, podi, pole position e punti nella storia della competizione.

Ha uno stile di guida molto aggressivo, nelle qualifiche è molto veloce, mentre in gara punta sempre a tenere la testa della fila. È inoltre famoso per la sua destrezza sul bagnato. Tutte caratteristiche che lo rendono un pilota completo e molto ostico per i rivali.

Attualmente è in forza alla Mercedes ed ha il numero di gara 44.

Essendo uno dei piloti più vincenti nella storia della F1, è anche uno dei più pagati al mondo. Il patrimonio di Hamilton è veramente inestimabile. Tra le sue proprietà spicca un attico da sogno.

Situato a New York, è composto da tre piani con un’enorme terrazza vetrata per un totale di oltre 2.700 mq. Al suo interno ci sono ben cinque camere da letto, sei bagni (più due di servizio), una piscina privata, una biblioteca e addirittura una cucina professionale. I tre piani possono essere raggiunti attraverso un ascensore interno e privato.

Nonostante sia una casa da sogno, il pilota della Mercedes non ci ha mai vissuto all’interno. Anche per questo motivo ha deciso di metterlo in vendita. La cifra di vendita iniziale era di quasi 43 milioni di sterline, cioè circa 48 milioni di euro, ma poi si è scesi a 43 milioni di euro per chiudere l’affare. Il compratore però è rimasto anonimo e l’acquisto è stato gestito da una società di Seattle.