Morgan, la madre della sua seconda figlia è un ex volto di programmi molto famosi: l’abbiamo vista proprio lì!

Grande emozione per Morgan ieri sera a Ballando con le stelle: il cantante ha incontrato la sua seconda figlia, sapete chi è la madre?

Hanno ballato insieme il valzer sul palco di Ballando con le stelle emozionando tutto il pubblico in studio e a casa: Morgan e sua figlia Lara non si vedevano da due anni, ma grazie al programma di Milly Carlucci, il dolcissimo momento è arrivato.

Lara è la secondogenita del cantante, nata nel 2012 dalla relazione con Jessica Mazzoli. La rottura tra loro non è avvenuta in modo tranquillo perché Jessica aveva accusato il cantante di averla tradita con Alessandra Cataldo, la compagna attuale.

Fortunatamente, Morgan l’anno scorso è riuscito a riavvicinarsi alla bambina che nella clip di ieri sera ha detto: “Ho visto papà a Ballando con le stelle, è buffo ma tifo per lui”, ha detto la bimba nella clip del programma.

Non tutti ricordano che la Mazzoli non è affatto un volto sconosciuto alla tv: è stata infatti concorrente di trasmissioni famosissime.

Chi è Jessica Mazzoli, madre della seconda figlia di Morgan

Nata in Sardegna nel 1991, Jessica è una cantante: dopo essere entrata giovanissima nella scuola di Amici, nel 2010 è stata concorrente di X Factor, dove ha conosciuto appunto Morgan.

Nel 2019 poi ha partecipato come concorrente del Grande Fratello 16. Il suo percorso nel famoso reality di Canale 5 fu però interrotto bruscamente dall’urgenza di un ricovero in ospedale. La ragazza accusava infatti un forte dolore al fianco che sfociò in peritonite.

I rapporti tra lei e Morgan sono sempre stati molto difficili: a Pomeriggio 5 Jessica accusò Morgan di poco interesse nei confronti della loro bambina, mentre lui la accusò di avere secondi fini economici.

Ciò che conta comunque è che il famoso artista abbia recuperato il rapporto con sua figlia.