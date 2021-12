Notizia meravigliosa per i fan di Beautiful: avete già notato la novità che riguarda la seguitissima soap opera americana?

Colpi di scena a non finire, intrighi, tradimenti ed amori interminabili. Sono questi alcuni degli ingredienti del successo di Beautiful, la soap opera americana che da ben 35 anni tiene incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo. Nelle puntate in onda attualmente in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte perché le anticipazioni USA promettono ancora più scintille. Ma una bellissima sorpresa è già arrivata per i telespettatori italiani.

Una novità che renderà molto felici i fan della soap opera. Voi avete già notato qualcosa nell’ultima puntata? Scopriamo i dettagli!

Beautiful, arriva una clamorosa novità: splendida notizia per i telespettatori

Da Taylor a Deacon, senza dimenticare Sheila: a Beautiful stanno per fare ritorno alcuni tra i personaggi più amati della serie tv. Ritorni che, inevitabilmente, porteranno scompiglio nella vita dei protagonisti. In America i tre attori hanno già fatto il loro ingresso in scena, ma qui da noi bisognerà attendere ancora qualche mese. Nel frattempo, però, arriva una meravigliosa notizia.

Non avete notato nulla di diverso nella puntata di sabato, 11 dicembre 2021? Ebbene, l’appuntamento con la soap è durato un bel po’ in più! Come avrete notato, infatti, Scene da un matrimonio è terminato e canale 5 ha deciso di riempire il vuoto lascito dalla trasmissione di Anna Tatangelo con le soap già in programmazione: sia Beautiful che Una Vita, quindi, sono durante di più. La puntata di Beautiful si è conclusa alle 14 e 40, mentre la serie tv spagnola è terminata alle 16 e 30, per dare spazio a Verissimo.

Una modifica che, ricordiamo, riguarderà soltanto il sabato: dal lunedì al venerdì ci saranno i consueti appuntamenti col day time di Amici, GF Vip e le puntate della soap turca Love is in the air. E voi, siete felici per questa notizia?