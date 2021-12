Al GF Vip l’atmosfera si fa pesante e la concorrente non regge più la storia tra Alex e Soleil: “Questa soap opera mi ha rotto le palle”.

Nella puntata di venerdì 10 dicembre, ancora una volta al centro dell’attenzione il rapporto tra Alex e Soleil. I due sembrano essere sempre più vicini. La moglie dell’attore, proprio per questo, è entrato più volte nella casa, per cercare di capire la situazione.

Ma l’evoluzione delle cose ha spiazzato tutti. Delia è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio con un altro uomo. Le foto sono state mostrate ad Alex che sembra non aver accusato il colpo. Il giorno dopo, il concorrente, però, parlando con Soleil ha avuto una reazione molto diversa: “O esco e metto a posto le cose, o chiamo Delia e le dico che la nostra storia è finita“. Molti non credono a questo rapporto tra Alex e l’ex corteggiatrice, altri, invece, pensano ci sia davvero qualcosa. All’interno della casa, più volte gli altri hanno detto quello che pensano e nelle ultime ore, una concorrente ha apertamente detto il suo parere: “Questa soap opera mi ha rotto le palle”.

“Questa soap opera mi ha rotto le palle”: la concorrente non crede alla storia tra Alex e Soleil?

Il rapporto tra Alex e Soleil sta creando non poco rumors. Una grande fetta di telespettatori non crede a questo legame, mentre un’altra parte, si sta lasciando travolgere da questa storia. L’attore più di una settimana fa ha confessato di essere innamorato dell’ex corteggiatrice, ma in puntata, ha anche detto, di poter amare due donne.

Neanche le foto che ha visto, di sua moglie Delia, con un altro uomo l’hanno scosso. Anzi, Alex ha detto che ci vuole altro per farlo ingelosire e che per lui, quei baci sono finti. Però, al termine della diretta, ha avuto una reazione molto diversa. Parlando con Soleil ha detto: “O esco e metto a posto le cose, o dico a Delia che la nostra storia è finita, perchè quella roba lì non mi rappresenta”. Questo legame sembra destare gli animi in casa e nelle ultime ore, Jessica, stanca di dover vedere ogni volta, clip in cui si mostra la storia tra Alex e Soleil, ha sbroccato: “Questa soap opera mi ha rotto le palle”.

La principessa etiope ha lamentato il fatto che di lei non si parla mai: “Non si parla mai di me, si parla sempre di questa soap opera che mi ha rotto le palle... io mi sono raccontata, ho parlato molte volte, e ogni volta si tira fuori sta roba”. Sembrerebbe che, Jessica abbia sbroccato perchè ogni volta si parla di Soleil e di Alex e di quello che sta succedendo tra di loro e non si parla di lei.