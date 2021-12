Grande sorpresa ad Amici 21, ci sarà proprio lui: a Tu si que vales ci ha fatto ridere a crepapelle

Colpo di scena ad Amici 21, ci sarà proprio lui: dopo il successo ottenuto a Tu si que vales, è pronto a sorprenderci ancora.

A breve andrà in onda una nuova puntata di Amici 21. Sappiamo benissimo che, viene registrata qualche giorno prima. Grazie al pubblico presente in studio che riporta i dettagli, siamo in grado di sapere in anticipo cosa accadrà.

In questa puntata arriveranno molti ospiti. Secondo le anticipazioni, ci sarà Riki, ex vincitore di Amici, che porterà il suo nuovo brano. Ma anche Il Pagante e Marco Mengoni. Ma ci sarà una grossa sorpresa. Arriva direttamente da Tu si que vales ‘qualcuno’ che ci ha fatto ridere a crepapelle. Avete capito di chi stiamo parlando? Se siete curiosi di scoprirlo, seguiteci!

Leggi anche Amici 21, dopo i provvedimenti disciplinari scoppia il caos in casetta: incomprensioni e discussioni tra gli allievi

Ci sarà proprio lui ad Amici 21: dopo il successo a Tu si que vales è pronto a sorprenderci ancora

Manca pochissimo e a breve avremo il piacere di seguire una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Dalle anticipazioni trapelate sui social, grazie al pubblico in studio, durante la registrazione, possiamo dirvi che, ci sarà una nuova gara dei cantanti.

Leggi anche Amici 21, anticipazioni domenica 12 dicembre: eliminati, super ospiti e colpi di scena

Questa volta, però, a giudicare gli allievi della scuola sarà Sabrina Ferilli. Agli ultimi posti, con il voto di 7, si sono posizionati Albe, Alex ed Elena. In questa puntata, non solo ci sarà la Ferilli, ma tantissimi altri ospiti. Maria De Filippi ha preparato una puntata scoppiettante. Canterà il suo nuovo singolo, Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, ex vincitore del talent. Ma ci saranno anche Il Pagante e Marco Mengoni. Vi abbiamo detto all’inizio che, in questa puntata, ci sarà una grossa sorpresa. Direttamente da Tu si que vales arriva Giovannino, il ‘disturbatore’ che nel format del sabato sera ci ha fatto ridere a crepapelle.

Come reagirà Sabrina Ferilli? I due, a Tu si que vales, si sono spesso scontrati ironicamente e sono state tante le volte che Sabrina ha rincorso Giovannino fuori dallo studio. A quanto pare, si prospetta una puntata incredibile e da non perdere!