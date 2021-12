È Totò in “Mare Fuori”, ma sapete dove abbiamo già visto Antonio Orefice? Impossibile da ricordare

Nella serie tv “Mare fuori” interpreta il personaggio di Totò, ma sapete dove abbiamo già visto Antonio Orefice? Impossibile da ricordare

È uno dei personaggi principali della serie tv di successo in onda su Rai 2, ma è stato già protagonista in un’altra serie televisiva amatissima dal pubblico italiano. Scommettiamo che non vi ricordate dove abbiamo già visto Antonio Orefice?

Dove abbiamo visto Antonio Orefice prima di “Mare fuori”

Conoscete Antonio Orefice? È un attore emergente campano, divenuto famoso negli ultimi tempi per il personaggio di Totò in “Mare Fuori“, serie televisiva in onda su Rai 2 e giunta alla seconda stagione.

Totò è un adolescente chiacchierone e gregario, sta sempre dalla parte del più forte ed è un componente della banda di Ciro. Nonostante sia all’apparenza anche un po’ comico, è un attaccabrighe e sa essere violento e aggressivo. La sua storia non è stata ancora raccontata, ma Totò è uno dei personaggi principali nella seconda stagione della serie televisiva.

La serie televisiva ha regalato un gran successo al giovane attore, ma prima di “Mare fuori” Orefice è stato protagonista in un’altra serie televisiva. Noi scommettiamo che non vi ricorderete assolutamente. Se siete curiosi di saperlo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Stenterete a crederci, ma prima di “Mare fuori” l’attore campano ha figurato anche nel cast di “Gomorra – la serie“. Orefice compare in una scena nelle vesti di amico di Danielino, giovanissimo meccanico che Ciro Di Marzio arruola e spinge con un tranello a uccidere l’uomo di fiducia di Salvatore Conte.

È stato protagonista anche al cinema con “La Paranza dei bambini”, “Masaniello”, “Bob & Marys”, “Gramigna” e “Soldato Semplice” con un ruolo da coprotagonista.

La serie televisiva in onda su Rai 2, però, è sicuramente quella che gli ha regalato maggiore successo. In ogni caso, Orefice ha davanti a sé una carriera ancora molto lunga.