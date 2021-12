È stato un volto amatissimo della tv italiana, poi ha deciso di dire addio al mondo dello spettacolo: com’è la sua vita oggi?

Tra i tantissimi volti che si sono alternati sul piccolo schermo nostrano e che hanno saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla loro prima apparizione, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: Ana Laura Ribas.

Nata a Curitiba, città brasiliana, nel 1966 e trasferitasi in Italia nel 1989, Ana Laura Ribas intraprende la carriera nel mondo dello spettacolo nella trasmissione ‘Telemike’. E, subito dopo, nel famoso programma ‘Ok, il prezzo è giusto’. Da quel momento, la carriera della splendida brasiliana ha preso letteralmente il volo. Conduttrice radiofonica e showgirl, la Ribas è stato un volto amatissimo degli anni ’90 e 2000. Da diversi anni a questa parte, però, la bella Ana Laura non figura più come presenza fissa sul piccolo schermo. Perché? Ebbene. A svelare ogni cosa, è stata la diretta interessata nel corso di una sua intervista a Il Fatto quotidiano nel 2020. È in quest’occasione, infatti, che non soltanto ha svelato il motivo del suo ‘addio’ alla televisione italiana, ma ha anche rivelato cosa fa oggi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ana Laura Ribas è stato un volto amatissimo della tv, ma cosa fa oggi? Vita cambiata!

Arrivata in Italia nel 1989, Ana Laura Ribas ha cavalcato sin da subito la cresta dell’onda. E, in men che non si dica, è diventato un volto amatissimo della televisione nostrana. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo, come svelato dalla diretta interessata a Il fatto quotidiano, risale a qualche anno fa a Caduta Libera, quando Gerry Scotti organizzò una puntata con tutte le ex vallette di Mike Bongiorno. Ecco, ma cos’è successo? Perché, dopo 31 anni di carriera, la Ribas ha detto ‘addio’ alla tv? A svelare tutto, è stata proprio lei. A Il Fatto Quotidiano, infatti, Ana Laura ha rivelato di essersi resa conto di quanto la televisione degli ultimi anni sia cambiata. Ed ha deciso di salutarla per sempre nonostante le continue proposte. “I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste”, ha detto.

Ad oggi, però, com’è cambiata la sua vita? Ebbene. Grazie ad un suo amico e il suo compagno, Ana Laura Ribas ha aperto un’agenzia di digital più di 6 anni fa e collabora con diversi brand italiani e stranieri.

Vi piacerebbe poterla rivedere?