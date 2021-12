Alessandra Mastronardi è un’attrice amatissima e vanta di un successo assoluto, ma conoscevate questo retroscena su di lei?

Tutti conoscono ed amano Alessandra Mastronardi, ma siete sicuri di sapere proprio tutto su di lei? Il suo debutto sul piccolo schermo nostrano è avvenuto tantissimi anni fa e, da quel momento, non si è mai più fermata. Non tutti, però, sono a conoscenza di questo retroscena sul suo conto? Scopriamolo insieme.

Nata a Napoli il 18 Febbraio del 1986, Alessandra Mastronardi compie il suo primo debutto come attrice nel 1998. È proprio in quest’anno, infatti, che prende parte alla serie televisiva ‘Amico mio’ e si fa ampiamente conoscere per la sua bravura. Seppure tredicenne, infatti, la giovanissima attrice impressiona tutti col suo talento. Ed ha origine ad una carriera davvero impressionante. Negli anni seguenti, infatti, prende parte a diverse serie televisive di successo fino ad approdare, nel 2006, la grande famiglia de ‘I Cesaroni’. Da quel momento, la bella Alessandra è inarrestabile! Oggi è amatissima e, senza alcun dubbio, uno dei volti più apprezzati dello spettacolo nostrano. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena su di lei. Siete pronti a scoprirlo? Ci pensiamo immediatamente.

Alessandra Mastronardi, incredibile retroscena: l’avreste mai detto?

Da come abbiamo detto poco fa, quindi, seppure il suo debutto sia avvenuto verso la fine degli anni ’90, il ruolo che ha consacrato il successo di Alessandra Mastronardi è stato quello di Eva Cudicini nella serie televisiva ‘I Cesaroni’. Da quel momento, l’attrice napoletana è stata del tutto inarrestabile. Ed ha vestito i panni di tantissimi altri personaggi di successo. A partire, quindi, da Alice ne L’allieva. Fino ad interpretare la magnifica Carla Fracci. Insomma, la bella Alessandra è davvero divina!

Nonostante il suo successo sia sconsiderato e spropositato, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo incredibile retroscena sul suo conto. Ad esempio, vi siete mai chiesti quale sia il suo titolo di studio? Forse non tutti lo sanno, ma Alessandra Mastronardi ha un percorso scolastico con base letteraria. Trasferitasi a Roma con la sua famiglia all’età di 5 anni, l’attrice ha dapprima conseguito la maturità classica. Ed, in seguito, si è iscritta alla facoltà di Lettere a La Sapienza di Roma.

L’avreste mai immaginato?