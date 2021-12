Alex sbrocca al Gf Vip e cerca di uscire, Soleil ha una reazione inaspettata: “Mi rifiuto di…”

Nelle ultime ore, nella casa del Gf Vip è successo di tutto. I concorrenti hanno ricevuto una sorpresa da parte di alcuni parenti, con un videomessaggio. Alex Belli, però, ha aspettato il suo turno, ma per lui non è arrivato nulla. Sembrerebbe che, sia rimasto molto scosso e dispiaciuto.

Si è alzato dal divano e ha avuto una reazione improvvisa. E’ andato alla porta rossa e ha cercato di uscire, ma era chiusa. Il concorrente si è scagliato con violenza contro la porta dando calci e pugni e ha urlato: “Aprite questa porta, fan**lo, non me ne frega un caz** di questo gioco di mer**”, ha detto più volte con rabbia. Gli altri coinquilini hanno cercato di portare la calma, ma senza riuscirci. Soleil, mentre parlava con Katia in cucina, e dinanzi l’atteggiamento di Alex, ha avuto una reazione inaspettata.

Alex sbrocca alla porta rossa, Soleil ha una reazione inaspettata: “Mi rifiuto di stare in mezzo….”

Nella casa del Gf Vip, in attesa di scoprire chi abbandoni il gioco, i concorrenti hanno ricevuto una sorpresa, un videomessaggio di incoraggiamento e di affetto da parte delle persone amate. Alex Belli, è stato l’unico a non aver ricevuto nulla e così ha avuto subito dopo una reazione improvvisa.

E’ corso alla porta rossa e ha cercato di aprirla, urlando, e invitando gli autori ad aprire la porta: “Aprite sta porta, fan***… non me ne frega un c*** di questo gioco di m***“, ha ribadito più volte. Gli altri concorrenti hanno cercato di farlo calmare. Soleil in cucina con Katia Ricciarelli, dinanzi a questo comportamento dell’attore, ha avuto una reazione del tutto inaspettata.

Katia ha detto: “Caz***te, ha spaccato la porta“, e Soleil: “Gliel’ho detto anche io che la cosa migliore è tornare a casa… Mi sono svegliata questa mattina con una lucidità nella situazione, io mi rifiuto di stare in mezzo ad una cosa del genere. Ok che da lei non c’è chiarimento, ma anche da parte sua, dà le colpe a mille persone, anche no…“. Cosa succederà adesso tra i due?