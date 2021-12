Anticipazioni della puntata di Blanca di Lunedì 20 Dicembre: la Ferrando continua ad essere in pericolo, guai in vista per lei.

Ultime due puntate di Blanca. E, vi assicuriamo, ultime due puntate davvero choc. Dopo la quarta puntata andata in onda Lunedì 13 Dicembre, vi assicuriamo che l’appuntamento che andrà in onda il 20 sarà davvero impressionante.

Iniziata a fine Novembre scorso, la nuova serie tv dei canali Rai ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Sarà per la tematica affrontata, ma anche per gli straordinari attori che vi hanno preso parte, Blanca ha catturato l’attenzione del pubblico italiano in men che non si dica. Ed è diventato uno dei programmi più visti del Lunedì sera. A proposito, cosa accadrà nel corso della prossima puntata, che andrà in onda il 20 Dicembre? Da quanto si legge da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che la Ferrando sia ancora in serissimo pericolo. Ma non solo. A quanto pare, sembrerebbe che la sovraintendente avrà a che fare con un caso piuttosto particolare. Scopriamo insieme ogni cosa.

Blanca del 20 Dicembre, le anticipazioni: guai in vista per la Ferrando

Anche voi attendete con ansia la quinta e penultima puntata di Blanca? Come darvi torto! Lunedì 20 Dicembre, come dicevamo precedentemente, andrà in onda un nuovo appuntamento. E, da quanto si legge da alcune anticipazioni, sembrerebbe che sia piuttosto imperdibile. Procediamo con ordine, però.

A quanto pare, sembrerebbe che il caso con cui avranno a che fare sarà un caso piuttosto particolare. Che, oltre a permettere alla squadra di indagare sulla sparizione di una giovane studentessa, permetterà a Liguori di fare un salto nel passato. In particolare, sembrerebbe che colui che è implicato nella scomparsa di questa giovane ragazza non è altro che l’assistito di Livia, madre di Liguori. E questo, quindi, consentirà allo stesso di ripercorrere i momenti salienti del rapporto, perlopiù burrascoso, con sua mamma. Ma non solo. La Ferrando continua ad essere in pericolo. C’è un uomo, infatti, che continua a spiarla. E ad informarsi su tutti gli spostamenti della Ferrando. La giovane sovraintendente, quindi, sarà in pericolo? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si!

Cosa ci dite? È o non è un appuntamento imperdibile. Noi non vediamo l’ora, voi?