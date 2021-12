Attimi di intenso dolore in trasmissione: appare molto provata, cos’è successo

Attimi di intenso dolore in trasmissione: durante l’esibizione appare molto provata, cos’è successo.

La puntata di venerdì 10 dicembre di The Voice Senior è stata ricca di colpi di scena. Iva Zanicchi ha sorpreso i giudici ed è entrata in studio, quando erano girati in avanti. L’artista ha iniziato a cantare e subito, i presenti, hanno capito chi fosse.

Non sono mancate le emozioni. Ogni volta, i protagonisti del talent, ci portano a viverne di nuove, con la loro voce. Durante questa puntata, c’è stato un momento, però, davvero particolare, quando, uno dei giudici è apparso molto provato, non potendo nascondere il suo stato d’animo.

Attimi di intenso dolore in trasmissione: si mostra molto provata dopo l’esibizione

The Voice Senior sta conquistando i telespettatori. Va in onda il venerdì sera ed è condotto da Antonella Clerici. I giudici del talent sono Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e la new entry, Orietta Berti.

L’ultima puntata andata in onda, venerdì 10 dicembre, è stata incredibile, con colpi di scena e emozioni senza fine. C’è stato un particolare momento che ha colpito tutti, quando uno dei giudici ha avuto alcuni minuti di silenzio, mostrandosi abbastanza provato. E’ successo a Loredana Bertè. L’artista non ha potuto nascondere il suo stato d’animo. A provocare questa forte reazione, è stata l’esibizione di Eva Pallotta. La concorrente ha portato un brano di Mimì, sorella di Loredana, Gli uomini non cambiano.

Nessuno dei giudici si è girato, ma il motivo è ben diverso da quello che si può pensare. Al termine, si sono voltati e Gigi D’Alessio ha preso parola: “Qui era giusto dare priorità a Loredana, perchè è un brano intenso, appartiene alla sua vita, è un brano che ha segnato la sua vita e ci rimarrà”. La Bertè ha detto di essere molto in difficoltà, si è mostrata molto provata e anche durante l’esibizione, dal suo volto traspariva un’intensità molto forte. D’Alessio ha terminato dicendo che è stato anche un segno di rispetto non girarsi, perchè hanno aspettato il parere di Loredana, che non ha potuto non ringraziare Eva per l’omaggio.