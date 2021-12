Ballando con le Stelle, perchè Alvise Rigo non ha voluto ballare con la mamma? Finalmente la verità

Perchè nella scorsa puntata di “Ballando con le Stelle” Alvise Rigo non ha voluto ballare con la mamma? Spunta la verità

È stato eliminato nella semifinale del talent show, ma a far discutere è stato un altro gesto: perchè non ha voluto ballare con la mamma? Finalmente spunta la verità su Alvise Rigo. Siete curiosi di sapere il motivo? Se sì, continuate a leggere l’articolo.

Ballando con le Stelle, perchè Alvise Rigo non ha ballato con la mamma

Alvise Rigo è un personal trainer nato a Venezia il 12 dicembre 1992. È inoltre un ex rugbista, avendo militato per tre stagioni in un club di Serie A. Dopo la breve carriera da rugbista, Alvise ha fatto tantissimi lavori: è stato infatti bartender, modello e addirittura buttafuori. Da alcuni anni, invece, si è lanciato nel mondo dello spettacolo.

Di recente è stato impegnato nel talent show “Ballando con le Stelle“, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Alvise è arrivato fino alla semifinale, dove però è stato eliminato. Durante la puntata della semifinale, però, un altro gesto ha fatto discutere. L’ex rugbista, infatti, ha deciso di non esibirsi insieme alla mamma.

Perchè Alvise ha deciso di non ballare con la mamma durante la semifinale di “Ballando con le Stelle”? Da sabato sera tutti se lo stanno chiedendo. La risposta di Alvise è arrivata durante la puntata di “Domenica In”, programma condotto da Mara Venier.

“Io ho sempre rifiutato molti programmi tv che avrebbero potuto scavare nella mia sfera privata” – ha spiegato l’ex rugbista – “Sono diventato indipendente a 14 anni per questioni familiari molto gravi. La mia indipendenza era sportiva e la mia famiglia lo ha accettato in maniera consona”.

Il modello ha poi aggiunto: “Quando ci siamo confrontati io e mia madre era lei stessa che aveva dimostrato questa insicurezza nel presentarsi. Io mi sono trovato ad affrontare una scelta che avevamo già fatto in precedenza e che ho rispettato”.