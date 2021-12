Beautiful, anticipazioni americane: Hope Logan come non l’avete mai vista, incredibile retroscena sulla figlia di Brooke.

Un personaggio che, ormai, fa parte dei protagonisti assoluti di Beautiful. Parliamo di Hope, la figlia di Brooke Logan. Spesso inserita nella trama col triangolo Steffy- Liam- Hope, la giovane stilista è ormai una figura centrale nella soap. E, ben presto, per lei ci saranno colpi di scena incredibili.

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, la Logan è di nuovo oggetto dell’ossessione di Thomas Forrester, che è arrivato ad ascoltare la voce della sua amata attraverso il manichino. Le anticipazioni americane, però, raccontano che ci sarà presto un altro uomo a sconvolgere la vita di Hope. Curiosi di scoprire di chi si tratta?

LEGGI ANCHE —–>Fino a 12 anni fa in Beautiful è stato l’amatissimo Clarke Garrison: avete visto com’è diventato oggi?

Hope Logan, clamoroso retroscena sulla giovane stilista: le anticipazioni americane di Beautiful

Sta per abbattersi una vera e propria bufera a Beautiful. Una bufera che ha un nome ed un cognome: Deacon Sharpe! Uno dei personaggi più amati della soap sta per fare il suo ritorno a Los Angeles. O meglio, in America è già tornato da un bel po’, ma in Italia dovremo aspettare ancora qualche mese. Ma ne varrà la pena!

Deacon tornerà con obiettivo ben preciso: recuperare il tempo con la figlia Hope, nata da una storia passionale con Brooke. All’epoca, Sharpe era legato all’altra figlia di Brooke, Bridget, e il tradimento fu un vero e proprio shock! Ma torniamo ad oggi: pur avendo tutti contro, Liam e Ridge in primis, Hope si mostrerà disposta a ricucire i rapporti col suo papà, con cui vuole trascorrere del tempo. Sarà in questa occasione che vedremo una Hope totalmente inedita! La figlia di Brooke dimostrerà di avere una passione per il karate, ereditata proprio da papà Deacon. I due si alleneranno insieme.

LEGGI ANCHE —->Notizia meravigliosa per i telespettatori di Beautiful: avete già notato la novità?

Un retroscena che non tutti si aspettavano dalla docile Hope, che, per recuperare il rapporto col suo papà, sembra essere disposta davvero a tutto… E voi, state seguendo le nuove puntate di Beautiful?