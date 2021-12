Oggi conosciamo Paolo Bonolis così, ma ricordate com’era ai tempi di Non è la Rai? Sono trascorsi quasi 30 anni: da non credere!

È uno dei volti più amati ed apprezzati della televisione italiana, Paolo Bonolis. Conduttore affermatissimo e colonna portante di tantissimi programmi di successo, il simpaticissimo romano vanta di una carriera davvero impressionante.

Proprio recentemente, l’abbiamo visto nuovamente sul piccolo schermo con una nuova edizione di Avanti un altro e in prima serata con Avanti un altro pure di sera. Sappiamo benissimo che, alle sue spalle, Paolo Bonolis vanta la conduzione di tantissimi altri programmi di successo. A partire, quindi, da Bim Bum Bam, storico programma per bambini condotto insieme a Manuela Blanchard. Fino a Non è la Rai. Ecco. A tal proposito, voi ricordate com’era in quegli anni? Era esattamente il 1992 quando, dopo la prima edizione di successo condotta da Enrica Bonaccorti, Paolo Bonolis si metteva al timone del programma di Gianni Boncompagni. Siete curiosi di sapere com’era, però, in quegli anni? Siamo riusciti a rintracciare un video che lo ritrae proprio in questa esperienza. Vi assicuriamo: resterete davvero interdetti quando lo vedrete. Ecco di che cosa parliamo.

Paolo Bonolis a Non è la Rai, ricordate com’era? Resterete basiti!

Forse non tutti lo sanno, ma ancora prima che al suo timone arrivasse Ambra Angiolini per ben due edizioni, al timone di Non è la Rai c’è stato proprio lui: il mitico Paolo Bonolis. Pensate, correva esattamente il 1992 quando il giovanissimo conduttore diventava la colonna portante dell’imperdibile trasmissione di Gianni Boncompagni e conquistava davvero tutti. Da quel momento, sono trascorsi ben 30 anni e Paolo Bonolis ne ha fatta di strada, ma com’era in quegli anni?

Ad oggi, lo conosciamo così: simpaticissimo, fascinoso e con uno stile davvero incredibile. Com’era, però, agli inizi degli anni ’90? Forse non ci crederete, ma non è affatto cambiato nel corso degli anni. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Insomma, che dire? Saranno anche passati quasi 30 anni dalla sua mitica conduzione di non è la Rai, eppure Paolo Bonolis non è affatto cambiato nel tempo. Ma come fa? Secondo voi, avrà un ‘segreto’?